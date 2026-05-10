Dejan en libertad a encapuchado capturado por vandalismo contra estaciones del MIO en Cali

Quedó en libertad el joven de 21 años capturado por su presunta participación en los ataques vandálicos contra estaciones del MIO durante la marcha de antorchas convocada por estudiantes de la Universidad del Valle, realizada el pasado 8 de abril en Cali.

Según información preliminar, es la persona aparece en videos de cámaras de seguridad atacando la infraestructura del sistema de transporte masivo.

La captura se realizó en el barrio Panamericano, durante un operativo de la Policía Metropolitana de Cali. En el allanamiento, las autoridades incautaron prendas de vestir que, al parecer, habría utilizado el día de los hechos, además de celulares, un computador, una cámara y una motocicleta.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó el operativo y reiteró que continúa vigente una recompensa para ubicar a los demás implicados.

“Hace un mes vimos cómo un grupo de encapuchados ingresó a las estaciones del MIO a destruirlas. Ahora capturamos al primero y ofrecemos hasta 50 millones de pesos por información que permita ubicar, capturar y judicializar a las demás personas que aparecen en los videos de cámaras de seguridad”, señaló el mandatario.

El joven es investigado por los delitos de daño en bien ajeno y perturbación del servicio de transporte público, colectivo u oficial. Sin embargo, por decisión de un juez, fue dejado en libertad y deberá presentarse periódicamente ante las autoridades mientras avanza el proceso judicial.