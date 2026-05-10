Colombia presenta el mayor consumo diario total de azúcar en América, establece estudio del Ciat

Se encontraron diferencias entre hombres y mujeres en el consumo de alimentos poco saludables, como frituras, refrescos (bebidas gaseosas, energéticas y deportivas) y jugos de fruta.

América Latina y el Caribe enfrenta una paradoja alimentaria: mientras lidera las exportaciones mundiales de frutas y verduras, una parte de su población no accede a dietas saludables.

Así lo advierte el nuevo Informe sobre el Panorama de la Seguridad Alimentaria y las Dietas Saludables en América Latina y el Caribe, presentado por Alianza de Bioversity International y el CIAT y el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá.

La evidencia es contundente: persisten las dietas de baja calidad, se mantienen las brechas de género en la inseguridad alimentaria, así como el constante incremento de la desigualdad en la calidad nutricional de la población urbana.

En el informe, entre los principales hallazgos está que los países de la región no cumplen con la mayoría de los cuatro principios de una alimentación saludable, es decir, que sea adecuada, balanceada, diversa y moderada.

Asimismo, el informe señala que persiste un consumo insuficiente de alimentos como verduras, frutas y legumbres.

Esta brecha entre el consumo actual y las recomendaciones internacionales es evidente: la Organización Mundial de la Salud (OMS), sugiere un consumo diario de 400 gramos de frutas y verduras (equivalente a unas cinco porciones por día), de los cuales al menos entre 240 y 270 gramos deberían ser verduras. Pero los datos muestran que ningún país de la región alcanza este nivel.

Colombia

En Colombia, por ejemplo, el consumo promedio es de apenas 100 gramos por persona al día, menos de la mitad de lo recomendado.

El estudio también registra un consumo excesivo de alimentos azucarados y productos poco saludables, lo que incrementa los riesgos de malnutrición y enfermedades crónicas.

Según el informe, el consumo de bebidas azucaradas es notablemente alto en todos los países, oscilando entre el 74,1% en Colombia y el 92,5% en Honduras. En casi todos los países, más del 70% de la población consume bebidas y alimentos azucarados al menos una vez al día.

La ingesta de azúcar diaria recomendada es de 45 gramos por persona. Colombia presenta el mayor consumo diario total de azúcar, con 109,8 gramos, seguida de Perú, con 106,4 gramos, y Ecuador, con 102,4 gramos; todos ellos muy por encima de las recomendaciones de la OMS.

En este contexto, se encontraron diferencias entre hombres y mujeres en el consumo de alimentos poco saludables, como frituras, refrescos (bebidas gaseosas, energéticas y deportivas) y jugos de fruta.

En todos los países analizados, los hombres consumen más alimentos y bebidas azucaradas que las mujeres.