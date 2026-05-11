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11 may 2026 Actualizado 15:13

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Cortes y mantenimiento este lunes en Cali 11 de mayo

Acueducto, energía, alumbrado público y alcantarillado

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Acueducto

Reparaciones en:

  • Alirio Mora Beltrán – Carrera 26 B # 76-70

Trabajo especial de acueducto:

  • Gran Limonar – Carrera 68 entre calle 10A y calle 10B

Suspensión del servicio de agua hasta el mediodía.

Energía

Reparación de red:

  • Circuito Champagnat – Calle 9 con carrera 32

Sectores afectados: Champagnat y parte de Bretaña.

Alumbrado público

Reparación de luminarias en:

  • Comuneros I
  • Bochalema
  • Talanga
  • Brisas de Mayo
  • La Vorágine

Alcantarillado

Limpieza y mantenimiento en:

Canal Cañaveralejo II – Barrio 12 de Octubre (Calle 44 con carrera 28 D)

  • Lagunas de Charco Azul y El Pondaje
  • Desarenador Guarruz – Comuna 20

Las labores buscan optimizar el funcionamiento de las redes y mejorar la prestación de los servicios en la ciudad.

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