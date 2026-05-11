Cortes y mantenimiento este lunes en Cali 11 de mayo
Acueducto, energía, alumbrado público y alcantarillado
Acueducto
Reparaciones en:
- Alirio Mora Beltrán – Carrera 26 B # 76-70
Trabajo especial de acueducto:
- Gran Limonar – Carrera 68 entre calle 10A y calle 10B
Suspensión del servicio de agua hasta el mediodía.
Energía
Reparación de red:
- Circuito Champagnat – Calle 9 con carrera 32
Sectores afectados: Champagnat y parte de Bretaña.
Alumbrado público
Reparación de luminarias en:
- Comuneros I
- Bochalema
- Talanga
- Brisas de Mayo
- La Vorágine
Alcantarillado
Limpieza y mantenimiento en:
Canal Cañaveralejo II – Barrio 12 de Octubre (Calle 44 con carrera 28 D)
- Lagunas de Charco Azul y El Pondaje
- Desarenador Guarruz – Comuna 20
Las labores buscan optimizar el funcionamiento de las redes y mejorar la prestación de los servicios en la ciudad.