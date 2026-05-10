Gobernadora del Valle espera cumplimiento de envío de más soldados a Jamundí tras ataques con drones

Luego del nuevo ataque con explosivos lanzados desde drones contra la subestación de Policía de Potrerito, en zona rural de Jamundí, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que el departamento está a la espera de la llegada de más uniformados prometidos por el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis de seguridad que vive el municipio.

La mandataria confirmó que en lo corrido de mayo ya se han registrado tres hostigamientos armados en corregimientos como Robles y Potrerito, ataques atribuidos al frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, que utilizan drones cargados con explosivos para impactar instalaciones policiales.

“Estamos esperando que se cumplan los acuerdos. Dijeron que a mediados de mayo empezarían a mandar mayores contingentes de soldados para poder lograr más seguridad”, afirmó Toro.

La gobernadora explicó que, aunque las autoridades cuentan con sistemas antidrones, algunos artefactos logran evadirlos y terminan impactando los CAI y subestaciones de Policía. En el más reciente ataque en Potrerito, dos policías resultaron heridos, uno por aturdimiento y otro por esquirlas.

Según la mandataria, el objetivo es que con la llegada de los nuevos contingentes militares se pueda desarrollar una operación “más consistente y sostenida” para frenar la ofensiva violenta que afecta a Jamundí desde hace varios meses.

Toro agregó que la Gobernación del Valle apoyará las acciones de seguridad con tecnología antidrones, elementos logísticos y horas de vuelo para fortalecer la capacidad de reacción de la Fuerza Pública.

La expectativa ahora está puesta en el cumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional, mientras continúan las alertas por los constantes ataques y hostigamientos en la zona rural de Jamundí.