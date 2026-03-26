“Vamos a pagarle medio salario mínimo a los jóvenes para que estudien”: Carlos Caicedo, candidato

El aspirante presidencial y exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, presentó su propuesta “Estudia y Gana”, un plan que busca fomentar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo al garantizarles ingresos mensuales.

Con esta iniciativa, los estudiantes de secundaria recibirán medio SMMLV, mientras que los universitarios podrán recibir hasta un 75% del sueldo. “Lo que le proponemos a los padres de familia es que le vamos a abrir las puertas del sistema educativo, pero además les vamos a pagar para que estudien”, dijo el candidato.

Recursos para financiar la propuesta

El candidato Caicedo explicó que los recursos para la financiación de la propuesta, saldrán de una reestructuración profunda del sistema de subsidios del país. Según el exgobernador, es necesario eliminar la duplicidad de funciones en algunas de las agencias del Estado. “Estos recursos tienen que salir de la reorganización del sistema de subsidios y del control de la ineficiencia estatal”, expresó.

Además, sugirió que parte de los fondos provendrán de un eventual empréstito colombiano, asegurando que este tipo de endeudamiento sería destinado exclusivamente a financiar la educación. Caicedo también destacó que parte de estos recursos podrían salir de la implementación de un modelo similar al “4x1000” en las transacciones financieras, como se hace en otros países. Además, mencionó que aprovechar las reservas de hidrocarburos de Colombia también sería clave para financiar la educación del futuro, asegurando que no se debe seguir “jugando a la transición energética” sin aprovechar los recursos actuales.

Sindicatos y su fórmula presidencial

Caicedo también aprovechó la oportunidad para hablar sobre los sindicatos, destacando su importancia en el proceso educativo. “Los sindicatos son fundamentales para una educación de calidad y mi fórmula vicepresidencial, Nelson Alarcón, quien fue presidente de Fecode, es garantía de que no atropellaremos los derechos de los trabajadores”, aseguró el candidato.

Crítica a la Paz Total

“El modelo de paz total no está funcionando. No ha logrado resultados tangibles y lo único que hemos visto es un incremento en los homicidios y el rearme de grupos armados”, declaró Caicedo. En su lugar, el candidato presidencial propuso un modelo enfocado en la educación como herramienta para alejar a los jóvenes de la violencia.

“La educación no es un gasto, es la inversión más ambiciosa que podemos hacer en nuestra juventud”, concluyó.

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