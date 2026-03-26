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Un mensaje fuerte, Congreso no puede ser nido de corrupción: Esmeralda Hernández sobre Ciro Ramírez

La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández habló con 6AM W al respecto de la condena del congresista Ciro Ramírez por el caso de las ‘Marionetas 2.0’ y por la cual cuestionó el papel del Centro Democrático.

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“Es una situación grave, compleja, un escenario que no ha cambiado durante hace muchísimo tiempo. Uribe siempre decía, ‘muchachos, mientras no estén en la cárcel, voten’, y eso fue lo que sucedió con Ciro. El señor sale de la medida de aseguramiento ara ir a votar en contra de las propuestas del Gobierno”

Argumentó que el Centro Democrático sabía de la participación de Ramírez en el desfalco del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y en el “robo de los recursos para la paz”.

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“Es una ratificación, no con chismes, no con queriendo montar falsos discursos alrededor de una persona, sino con fallos judiciales que tenemos la comprobación, una condena más de un integrante, en este caso del Centro Democrático, condenado por corrupción”, manifestó.

“Congreso no puede ser un nido de corrupción”

Para Miranda, la decisión contra Ciro Ramírez y las elecciones legislativas del 8 de marzo, en las que el Pacto Histórico sacó la mayor votación, envían un claro mensaje: “el Congreso no puede ser un nido de corrupción”.

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“No podemos permitir que personas que están cuestionadas, que han participado, que existen pruebas públicas, chats, una cantidad de evidencia que permite establecer que una persona ha participado de manera contundente en hechos de corrupción que son deleznables, que son rechazables, no pueden llegar al Congreso de la República al seguir”, sostuvo.

Finalmente, mencionó que espera que se ratifique la condena contra Ramírez en segunda instancia.

“Lo que ha conocido el país en todo el proceso, todas las evidencias, son contundentes y esperamos que la justicia ratifique la decisión”, concluyó.

Escuche la entrevista completa con Esmeralda Hernández aquí:

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