Ciro Ramírez rechaza condena y anuncia apelación ante la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a 23 años de prisión al senador Ciro Ramírez por su presunta participación en el caso Marionetas 2.0, una red de corrupción que habría direccionado contratos públicos a cambio de sobornos.

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Tras conocerse la decisión, el congresista, en entrevista con Caracol Radio, reaccionó asegurando: «...Muy triste, lamento mucho la sentencia, pero también muy tranquilo con las pruebas...», marcando desde el inicio una postura de rechazo frente al fallo.

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Al explicar su reacción, Ciro Ramírez insistió en que durante el proceso judicial no se valoraron elementos fundamentales de su defensa. «...No tuve en cuenta los testimonios de todas las personas vinculadas a este proceso...», afirmó, al detallar que alcaldes, gobernadores y otros actores mencionados en el expediente declararon no conocerlo, ni haber tenido relación con él en los convenios investigados.

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En ese sentido, Ciro Ramírez enfatizó que incluso el testigo principal habría exculpado su participación directa. «...Dijo que él era el que había gestionado, no yo, y que yo no tenía ningún interés ni político ni económico en ese convenio...», sostuvo, cuestionando que, a su juicio, ese testimonio no haya sido tenido en cuenta por la Corte en la sentencia de primera instancia.

El senador también lanzó fuertes críticas sobre el estándar probatorio aplicado en su caso. Ciro Ramírez señaló: «...Para condenarlo a uno tiene que haber certeza, y en las 438 páginas de la sentencia en ninguna demostraron certeza de las conductas...», insistiendo en que el fallo carece de pruebas concluyentes que sustenten la responsabilidad penal que se le atribuye.

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Frente a este panorama, Ciro Ramírez confirmó que su defensa ya prepara la apelación ante la Sala de Casación Penal. «...Tenemos la fe puesta en la apelación y sabemos que soy inocente; ratifico mi inocencia ante los colombianos...», expresó, asegurando que espera que en segunda instancia se revise a fondo el expediente y se logre una sentencia absolutoria.

Consultado sobre posibles ajustes normativos para evitar casos similares, Ciro Ramírez planteó la necesidad de reforzar la exigencia de pruebas en los procesos penales. «...Es importante que haya leyes muy claras y que no se condene a la gente por chismes, sino por la certeza de que una persona cometió el delito...», dijo, advirtiendo además que, según él, «...hay muchos inocentes en las cárceles...».

El congresista también cuestionó la severidad de la condena impuesta en comparación con otros casos en Colombia. Ciro Ramírez afirmó: «...Me condenan a 23 años que ni siquiera los máximos jefes de la guerrilla o de los paramilitares han pagado; qué pena decirlo, pero es una salvajada...», aunque reiteró que respeta las instituciones y seguirá los canales legales correspondientes.

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Finalmente, al detallar los argumentos que presentará en la apelación, Ciro Ramírez aseguró que se omitieron pruebas clave, como chats eliminados, declaraciones contradictorias del testigo principal y testimonios de funcionarios locales. «...La ley exige certeza completa y aquí no la hay; fue un testigo que cambió su versión...», concluyó, manifestando su confianza en que la segunda instancia «...dará un giro completo...» al caso.