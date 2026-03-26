“Seguimos atacando con firmeza los objetivos del régimen terrorista iraní”: Benjamín Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este jueves que su Ejército continúa “atacando con firmeza los objetivos del régimen terrorista iraní”.

Las declaraciones de Netanyahu se produjeron tras confirmar previamente el Ministerio de Defensa israelí el asesinato del comandante iraní Alireza Tangsiri, supuesto responsable del cierre del estrecho de Ormuz.

“Anoche eliminamos al comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria. Este hombre tiene las manos manchadas de sangre y fue quien ordenó el cierre del estrecho de Ormuz”, dijo el primer ministro israelí en un vídeo difundido por su oficina.

El mandatario israelí agregó que este “es otro ejemplo de la cooperación entre nosotros y nuestro amigo Estados Unidos, en el objetivo común de alcanzar los objetivos de la guerra”.

Este nuevo tanto que se adjudica Israel llega mientras Irán ha lanzado contra diferentes puntos del país al menos ocho oleadas de misiles, desde primera hora de este jueves, que han causado algunos daños en la zona de Tel Aviv y han causado al menos cinco heridos, ninguno de ellos en estado grave, informó el Servicio de Emergencias de Israel (MDA).

Este intercambio de ataques llega también después de que esta semana Estados Unidos e Irán hayan iniciado algunos contactos a través de intermediarios para poner fin al conflicto que Israel y EE.UU. abrieron el pasado 28 de febrero atacando a la nación persa.Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó hoy un nuevo ultimátum a Irán para que se siente a negociar “antes de que sea demasiado tarde”, amenazando con que si no lo hace, “no habrá vuelta atrás”.

“Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez eso suceda, ¡no habrá vuelta atrás y no será nada agradable!“, dijo Trump en su red Truth Social, refiriéndose a los negociadores, sin ofrecer más detalles.