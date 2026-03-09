Así quedaría conformada la cámara de representantes por Santander

Bucaramanga

Tras la finalización del pre conteo de la jornada de elección legislativa, el departamento de Santander tendrá una renovación completa en la cámara de representantes, con nuevos nombres y la consolidación del Centro Democrático como una de las fuerzas políticas importantes en el departamento tras obtener dos de las siete curules con un total de 181.470 votos.

En segundo lugar se ubicó el Pacto Histórico 140.771, seguido del partido de La U con 139.037, el partido Liberal con 135.598, el Conservador con 103.240 y finalmente el partido Verde en coalición con En Marcha se quedaron con 71.052 votos.

Así las cosas, estos serían los siete nuevos representantes a la cámara por Santander:

Jonathan Eduardo Pineda López - Centro Democrático

Miguel Ángel Pinto Rueda - Centro Democrático

Camilo Alfonso Torres Prada - Pacto Histórico

Diego Fran Ariza Pérez - partido de La U

Mario José Carvajal Jaimes - Liberal

Guillermo León Blanco Valencia - Conservador

Luis Ferley Sierra Jaimes - Verde

Los partidos y coaliciones que no alcanzaron a obtener curul en la cámara fueron: Cambio Radical - ASI - Colombia Justa Libres, Avanza, Ahora Colombia, Liga, Fuerza Ciudadana y el partido ecologista colombiano.