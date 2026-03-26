¿Qué dicen desde EPA sobre advertencia de la Procuraduría por convenios con la Alcaldía de Armenia?

Armenia

Recordemos que iniciando el mes de marzo la Procuraduría General de la Nación emitió una alerta sobre presuntas irregularidades en un convenio interadministrativo por 54 mil millones de pesos entre la alcaldía de Armenia y Empresas Públicas de Armenia para obras de alcantarillado.

Frente a este tema, el gerente de la entidad Paulo Cesar Rodríguez fue claro que están trabajando y haciendo las cosas en derecho.

Enfatizó que tienen la tranquilidad desde la parte legal y jurídica que lo realizado es conforme a la ley, sin embargo, son respetuosos de los organismos de control.

“Hemos estado trabajando y haciendo las cosas en derecho, jurídicamente, como se deben realizar. Nosotros a hoy tenemos la tranquilidad siendo objetivos desde la parte legal y desde la parte jurídica que lo que se ha venido realizando se ha hecho siempre conforme a la ley. Somos respetuosos de los organismos de control. Nosotros contestamos en tiempo también las advertencias que ellos nos realizaron y estamos esperando el pronunciamiento de la Procuraduría Delegada en Bogotá“, indicó.

Señaló que el convenio sobre el plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos fue enmarcado dentro de un fallo del tribunal administrativo del Quindío que vincula a seis entidades donde solo tres han hecho esfuerzos para cumplir.

Resaltó que es un proyecto ambicioso que a valores del año 2020 estaba en 530 mil millones de pesos que apunta a descontaminar el 100% de las fuentes hídricas de la ciudad.

Fue tajante al decir que es clave no satanizar los convenios ya que es una forma legal de lograr aunar esfuerzos para cumplir con su objetivo.

“Es importante también no satanizar los convenios porque es que, acá en el departamento del Quindío, lastimosamente se vienen satanizando los convenios. Es una forma legal de poder también aunar esfuerzos y así como lo hacen empresas públicas de Armenia, lo hacen las las demás entidades que son empresas industriales y comerciales del Estado para poder cumplir con su fin", destacó.

Reconoció que en todo el proceso del plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos han contado con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Quindío ya que ha hecho la inversión con tasa retributiva.