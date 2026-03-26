Primera reunión para mediar tensión entre Colombia y Ecuador: ¿Qué temas abordaron y qué lograron?

Ante la necesidad de abordar la tensión entre Colombia y Ecuador, las delegaciones de los dos países sostuvieron una reunión de trabajo virtual, en la que trataron temas sobre el estado de la relación bilateral, en materia de seguridad, control fronterizo, comercio, transporte, energía y cooperación judicial.

El encuentro que estaba programado presencialmente en Lima, Perú, para hoy 25 y mañana 26 de marzo, finalmente y ante la urgencia de poner sobre la mesa la tensión entre los dos países, lo realizaron de la manera virtual.

La reunión fue acompañada por el secretario General de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, y contó con la representación de Colombia y Ecuador con los viceministros de relaciones exteriores, Juana Castro y Alejandro Dávalos.

Las delegaciones trataron las condiciones para garantizar presencia y control estatal en la zona de frontera, y en cumplir con los instrumentos internacionales vigentes.

¿Qué concluyeron en la reunión virtual?

En la reunión virtual, pusieron sobre la mesa la necesidad de continuar trabajando de manera conjunta por abordar las necesidades de los dos países, en lo que tiene que ver con seguridad en la frontera, la minería ilegal, el tráfico ilícito de migrantes, contrabando y otras formas de delincuencia organizada trasnacional.

De esta manera, continuarán trabajando por la cooperación y el diálogo político, reiterando la voluntad para hacer expeditos los mecanismos que permitan mejorar la relación bilateral entre Ecuador Colombia, afectada por la crisis diplomática y la tensión arancelaria.