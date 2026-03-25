Se cayó reunión en Lima para mediar tensión entre Colombia y Ecuador: ¿por qué la postergaron?

A pocas horas del encuentro que estaba previsto para hoy 25 y mañana 26 de marzo, avisaron que habían postergado la reunión clave en la que buscaban mediar la tensión entre Colombia y Ecuador.

Se trataba de una reunión en la que la Comunidad Andina, iba a actuar como intermediario en la crisis diplomática y la tensión arancelaria que existe entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, y que se terminó de fracturar con los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre la bomba que cayó en la frontera entre los dos países.

Del encuentro se sabía que iba a contar con el acompañamiento del Secretario General, Gonzalo Gutiérrez, y con los vicecancilleres de Colombia y Ecuador; pero los motivos de la cancelación aún no han sido confirmados por las fuentes oficiales.

La Comunidad Andina ha manifestado su preocupación por el conflicto entre Ecuador y Colombia, que se afectó por la imposición de aranceles a productos colombianos, que comenzó con el 30% y le incrementaron a un 50%.

El gobierno colombiano también respondió, imponiendo aranceles a productos ecuatorianos, y elevando una denuncia ante la Comunidad Andina por este conflicto arancelario y las implicaciones que puede traer para la economía nacional.

¿Cuándo será la fecha del encuentro?

La reunión que fue postergada, aún no tiene contemplada una fecha para este encuentro que resulta tan clave para mejorar la relación diplomática entre Colombia y Ecuador.