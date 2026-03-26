Petro busca fin de la intervención a Nueva EPS y designa a Carlos Eduardo Franco como interventor
El presidente Gustavo Petro ordenó levantar intervención a Nueva EPS y Carlos Eduardo Franco asume como nuevo interventor en medio de incertidumbre financiera
Petro busca fin de la intervención a Nueva EPS y designa a Carlos Eduardo Franco como interventor
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