Mujer acusada de disparar en la casa de Rihanna se declara inocente de intento de asesinato

La mujer acusada de disparar contra la casa de Rihanna se declaró inocente este miércoles por intento de asesinato.

Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años y residente de Orlando, Florida, fue acusada a principios de marzo de intento de asesinato, diez cargos de agresión con arma de fuego semiautomática y tres cargos de disparar contra una vivienda habitada.

Su abogado solicitó que la fianza de 1,9 millones de dólares se redujera a 70.000 dólares, pero la solicitud fue denegada.

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A principios de este mes, la casa de Rihanna en Beverly Hills fue blanco de un tiroteo.

En ese momento, una fuente policial indicó que la cantante se encontraba dentro de la vivienda al momento del incidente, que se reportó el 8 de marzo a la 1:15 p.m., hora del Pacífico.

Según Los Ángeles Times, una mujer presuntamente disparó unas 20 veces contra la casa desde su Tesla blanco, estacionado frente a la entrada de la propiedad, en la que una bala atravesó la pared.

También se encontraron impactos de bala en la puerta de entrada de la casa de Rihanna y en una casa rodante estacionada afuera.

Tras el incidente, la policía localizó un Tesla blanco que había huido hacia el sur por Coldwater Canyon Drive, en Beverly Hills, en Los Ángeles, California.

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Arrestaron a una sospechosa, posteriormente identificada como Ortiz, en un centro comercial de Sherman Oaks, 30 minutos después de la llamada al 911.

Se encontraron un rifle de asalto y siete casquillos dentro del vehículo de Ortiz, quien fue detenida por intento de asesinato.

De ser declarada culpable de todos los cargos, Ortiz podría ser condenada a cadena perpetua.