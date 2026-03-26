Min Transporte anuncia medidas de seguridad para las vías en el Bajo Cauca, por paro minero

Medellín, Antioquia

Tras varios ataques contra transportadores en el bajo Cauca, departamento de Antioquia, el Gobierno Nacional anunció una serie de acciones para reforzar la seguridad en los corredores viales de la región. La situación se presenta luego de 10 días de paro minero, que mantienen bloqueos en la vía Medellín–Costa Atlántica y han derivado en la quema de vehículos y afectaciones a buses de transporte especial y camiones de carga.

Las medidas se están coordinando entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Defensa, con el propósito de restablecer condiciones de movilidad y brindar mayores garantías a los conductores que transitan por esta zona del departamento.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que desde el Gobierno se mantiene seguimiento permanente a la situación y comunicación directa con las autoridades del sector defensa. “Quiero decirles en primer lugar que no están solos, estamos aquí desde el Ministerio de Transporte haciendo esfuerzos para avanzar en acciones que les puedan dar condiciones para la movilización segura”, expresó.

Trabajo entre Ministerios de Defensa y Transporte

Entre las decisiones anunciadas está la expedición de una directiva de seguridad por parte del Ministerio de Defensa, orientada a fortalecer la presencia institucional y facilitar intervenciones que permitan mejorar las condiciones de tránsito en los tramos más afectados.

“He conversado prácticamente todos estos días con el ministro Pedro Sánchez, va a sacar una directiva de seguridad en la zona que permita avanzar en acciones que necesitan los transportadores para su movilización”, indicó la ministra.

Adicionalmente, el Gobierno trabaja en un piloto conjunto con gremios del sector privado, en el que participarán el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Defensa y ingenieros militares, con el fin de realizar intervenciones puntuales en puntos críticos que afectan la operación del transporte de carga.

Desde la cartera de Transporte también señalaron que continuarán implementando medidas regulatorias y monitoreo permanente de la situación, con el apoyo del sector defensa y en coordinación con los gremios transportadores.

La ministra reiteró que el Gobierno mantendrá acciones en el territorio para evitar que los hechos de violencia sigan afectando la movilidad. “No vamos a permitir que los violentos dominen generando miedo. Vamos a estar de la mano con ustedes transportadores para lograr una movilización logística oportuna, eficiente y segura”, concluyó.