MinTransporte anuncia plan de modernización del aeropuerto de Rionegro

Antioquia

El Ministerio de Transporte informó que iniciará un plan de modernización de seis aeropuertos, tres en Antioquia, uno en Quibdó y el otro en Corozal. En el departamento de Antioquia el principal será la terminal aérea José María Córdova, donde se invertirán 17 mil millones del total de 167 mil millones de pesos en todas las terminales.

Según María Fernanda Rojas, jefe de la cartera de transporte, se espera que el aeropuerto de Rionegro, con esta actualización, pase de atender 14 millones de pasajeros al año a una proyección de 17 millones de pasajeros anuales. La concesión Airplan será la que canalice la inversión y realice las obras. Esta es tan importante que permitirá al aeropuerto pasar de 24 a 38 operaciones por hora.

“¿Y en qué se va a invertir esa plata? Buena parte de ella se va a concentrar en mejorar áreas donde los pasajeros reciben servicios directamente. Por ejemplo, las zonas de check in, modernizar el sistema de manejo de equipaje, los filtros de seguridad, ampliar salas de espera, salas de embarque, también mejorar esas áreas de migración. Y una cosa muy importante para la parte operativa, construir nuevas plataformas para aeronaves y un centro de conexiones que va a hacer que la operación sea mucho más eficiente”, agregó la ministra.

La señora Rojas, adicionalmente, informó que esta estrategia contempla intervenir los otros aeropuertos, cuyas intervenciones serán en pavimentos, infraestructura y condiciones de seguridad aérea. Todo en el contexto de responder a las necesidades del país.