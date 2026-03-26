Jair Bolsonaro saldrá del hospital el viernes 27 de marzo

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro a las afueras del hospital DF Star en Brasilia en septiembre de 2025. (Foto: Sergio Lima / AFP) / SERGIO LIMA

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien fue hospitalizado por una bronconeumonía, deberá ser dado de alta el viernes del hospital y ser trasladado a su casa en prisión domiciliaria, dijo uno de sus médicos personales.

Bolsonaro, de 71 años, enfermó en la cárcel donde cumple una condena de 27 años de prisión por una tentativa de golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022 ante el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Luego de pasar más de una semana en cuidados intensivos, el líder ultraderechista pasó el lunes a una habitación normal en el hospital DF Star en Brasilia y su cuadro es “clínicamente estable”, dijo a periodistas su cardiólogo Brasil Caiado.

“Planeamos darle de alta el viernes”, dijo Caiado. Según el médico, las radiografías mostraron una “mejora significativa”.

Bolsonaro a casa

El martes el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes accedió a un pedido de los abogados de Bolsonaro para que el expresidente cumpla la sentencia en su casa durante 90 días prorrogables, tan pronto salga del hospital, por razones “humanitarias”.

Bolsonaro había estado en prisión domiciliaria desde antes del inicio de su sentencia, pero fue trasladado a prisión tras haber dañado su tobillera de monitoreo con un soldador, lo que la corte consideró un intento de fuga.

En su decisión, Moraes indicó que Bolsonaro deberá portar una tobillera electrónica y no podrá usar celular, redes sociales o grabar cualquier video o audio.

Podrá recibir visitas de sus familiares, abogados y médicos.

Problemas de salud

La infección pulmonar de Bolsonaro es el más reciente episodio de salud vinculado a una puñalada en el abdomen que recibió durante un acto de campaña en 2018.

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Desde entonces, se ha sometido a varias cirugías y sufre crisis de hipo, a veces acompañadas de vómitos.

“Quienes conocemos en detalle las patologías que él tiene, pensamos que el ambiente domiciliar es humanamente más saludable”, dijo Caiado.

Según el doctor, la convalecencia de una bronconeumonía podría tardar entre seis semanas y seis meses.

El juez Moraes dijo que transcurridos los 90 días se volverá a analizar la situación de Bolsonaro, “incluido con pericia médica si fuera necesario”.

En la cárcel, el exjefe de Estado (2019-2022) ungió a su hijo mayor Flávio Bolsonaro como candidato para las elecciones presidenciales de octubre.

A menos de siete meses de los comicios, algunas encuestas muestran un empate técnico entre Flávio Bolsonaro y Lula, que aspira a un cuarto mandato.