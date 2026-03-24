Jair Bolsonaro: justicia brasileña autoriza prisión domiciliaria “temporal” para el expresidente

La decisión de la Corte Suprema de Brasil se basa en los llamados a atención médica constante que requiere el expresidente Jair Bolsonaro, quien fue hospitalizado el 13 de marzo. (Foto: Cortesía)

La Corte Suprema de Brasil autorizó conceder la prisión domiciliaria “temporal” al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo y actualmente hospitalizado por una bronconeumonía.

El juez Alexandre de Moraes, responsable del caso, aceptó parcialmente un recurso de los abogados del líder ultraderechista y respaldó el criterio de la Fiscalía, que el lunes se manifestó a favor del régimen domiciliario al considerar que “requiere atención constante y cuidadosa”.

90 días

El magistrado decidió que el exmandatario podrá quedarse en casa apenas por 90 días desde su alta médica, para la que todavía no hay una previsión.

Después de ese periodo, revaluará las condiciones en las que el exgobernante (2019-2022) tendrá que cumplir el resto de la pena impuesta por el Supremo por tramar un golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva.

Deterioro de salud

Bolsonaro cumple su condena desde finales de noviembre pasado, primero en un cuarto especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y, desde enero, en un complejo penitenciario de la capital brasileña, donde pasó a tener mayor espacio.

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Durante su encarcelamiento, sin embargo, ha presentado un deterioro de su estado de salud que lo ha obligado a pasar varias veces por el hospital.

De hecho, desde el 13 de marzo, Bolsonaro, de 71 años, está ingresado en un hospital privado de Brasilia por una bronconeumonía bilateral bacteriana, sin previsión de alta.

El capitán retirado del Ejército abandonó el lunes la unidad de cuidados intensivos y, según el último boletín médico, continúa “con antibióticos vía endovenosa, apoyo clínico y fisioterapia respiratoria y motora”.

“Atención constante”

La decisión de la justicia brasileña también ocurre luego de que el Procurador General de la República (PGR), Paulo Gonet Branco, expresara su respaldo a la solicitud de la defensa de Jair Bolsonaro para que el expresidente cumpla su condena bajo arresto domiciliario humanitario.

En su opinión, Gonet consideró que la salud de Bolsonaro “exige atención constante y minuciosa que el entorno familiar, y no el sistema penitenciario actual, puede brindar” y agregó que “es deber de las autoridades públicas preservar la integridad física y moral de quienes se encuentran bajo su custodia”.

Al conceder a Bolsonaro el arresto domiciliario humanitario, Moraes también impuso una serie de medidas cautelares. Entre estas, el uso de un brazalete electrónico en el tobillo.

Presión sobre la justicia

Esta última hospitalización aumentó la presión sobre De Moraes, responsable por su reclusión y quien la semana pasada recibió un nuevo recurso de los abogados del exgobernante pidiendo la prisión domiciliaria por motivos “humanitarios”.

En paralelo, el juez, que hasta ahora había denegado todos los pedidos, se reunió la semana pasada con el hijo mayor del expresidente y candidato presidencial, Flávio Bolsonaro, y en la víspera con la esposa del dirigente ultra, Michelle Bolsonaro.

Jair Bolsonaro viene sufriendo diversos problemas médicos que él y su entorno achacan a la puñalada que sufrió en el abdomen en la campaña electoral de 2018.

Entre esos trastornos figuran crisis recurrentes de hipo que le llevan a vómitos, los cuales estarían detrás de esta última neumonía bilateral por broncoaspiración, de acuerdo con el equipo médico