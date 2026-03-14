Nuevo reporte médico sobre el expresidente brasileño Bolsonaro revela deterioro en su función renal

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro permanece clínicamente estable en la unidad de cuidados intensivos, aunque los médicos reportaron un deterioro en su función renal y un aumento de los marcadores inflamatorios, según el más reciente parte médico divulgado en Brasilia.

Bolsonaro, de 70 años, fue trasladado el viernes desde el complejo penitenciario de Papuda al hospital DF Star tras presentar fiebre alta, escalofríos intensos, vómitos y dificultades respiratorias. Los médicos confirmaron que padece bronconeumonía bacteriana, una infección que afecta ambos pulmones.

El boletín médico indicó que el exmandatario continúa bajo tratamiento con antibióticos, hidratación por vía endovenosa y fisioterapia respiratoria y motora, mientras permanece en cuidados intensivos debido a la gravedad del cuadro. Por ahora, no hay previsión de alta médica.

Infección asociada a broncoaspiración

De acuerdo con los especialistas, la infección pulmonar habría sido provocada por un episodio de broncoaspiración, es decir, el paso accidental de líquidos del sistema digestivo hacia las vías respiratorias.

Este tipo de complicación estaría relacionado con las secuelas de la puñalada que Bolsonaro recibió en el abdomen durante la campaña presidencial de 2018, un ataque que le ha generado múltiples problemas digestivos y respiratorios desde entonces.

Tras esa agresión, el exmandatario ha sido sometido a diversas cirugías y hospitalizaciones para tratar complicaciones derivadas de la herida.

Hospitalización durante su reclusión

Bolsonaro permanece recluido desde enero en el Complejo Penitenciario de Papuda, en Brasilia, tras ser condenado por la Corte Suprema por liderar una trama para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante su reclusión ha tenido que ser trasladado en varias ocasiones a centros médicos por problemas de salud, incluidos episodios de vómitos, mareos y crisis persistentes de hipo.

Esta es la primera hospitalización desde que comenzó a cumplir su condena en el centro penitenciario, aunque ya había sido ingresado previamente cuando permanecía detenido en una dependencia de la Policía Federal en Brasilia.

Sin embargo, Brasil se prepara además para elecciones generales en octubre, en un escenario político aún marcado por la polarización, donde Bolsonaro —pese a estar preso— continúa siendo una figura influyente dentro de la derecha brasileña.