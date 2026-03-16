Jair Bolsonaro: mejora la salud del expresidente brasileño pero seguirá hospitalizado

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en septiembre de 2025. FOTO: Ton Molina/Getty Images / Ton Molina

El condenado y encarcelado expresidente brasileño Jair Bolsonaro continua mostrando mejorías en el hospital donde está internado por una neumonía, y pasó de cuidados intensivos a una unidad “semi-intensiva”, informó su esposa, Michelle Bolsonaro.

Bolsonaro, de 70 años, fue trasladado el viernes de urgencia desde la cárcel de Papuda en Brasilia a un hospital por presentar fiebre alta, baja saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos.

El líder ultraderechista, que gobernó Brasil de 2019 a 2022, cumple desde septiembre una condena de prisión de 27 años por intento de golpe.

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Permaneció tres días en cuidados intensivos, y el domingo mostró una mejoría renal, tras sufrir un deterioro el sábado, según el hospital DF Star de la capital brasileña.

“Con la mejoría de los marcadores de la infección, mi amor fue transferido a una unidad semi-intensiva”, escribió el lunes su esposa Michelle Bolsonaro en su cuenta en Instagram.

“Seguimos confiados en que va a superar este momento”, añadió la ex primera dama.

Bronconeumonía bacteriana bilateral

Los médicos diagnosticaron al expresidente con una neumonía bacteriana bilateral.

El cuadro está asociado a las secuelas de un atentado con arma blanca que Bolsonaro sufrió durante la campaña electoral en 2018, y que lo llevó numerosas veces al quirófano.

Entre las secuelas, sufre de episodios recurrentes de hipo y vómitos.

Llamados humanitarios

La corte suprema ha negado pedidos de su defensa para que cumpla la condena en prisión domiciliaria “humanitaria”.

“Están jugando con la vida de mi padre”, dijo el hijo del expresidente y precandidato de la derecha en las elecciones de octubre, Flávio Bolsonaro, a la salida del hospital.

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“Debería disponer como mínimo de la prisión domiciliaria humanitaria”, dijo el también senador a periodistas.

Bolsonaro en prisión y en el mapa político

Bolsonaro (2019-2022) está recluido en el complejo penitenciario Papuda, donde le asignaron un espacio normalmente reservado para cuatro personas, con cocina, televisión, cama matrimonial y área externa privada.

En 2025, la corte lo condenó a 27 años de cárcel por haber intentado aferrarse ilegalmente al poder tras perder las elecciones de 2022 contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Brasil celebra elecciones generales en octubre y Bolsonaro, pese a estar preso, sigue siendo una figura central del escenario político.

Designó a su hijo mayor Flávio como candidato de la derecha para enfrentar al izquierdista Lula, de 80 años, quien ha dicho que buscará la reelección.

Según la última encuesta del instituto Datafolha, Lula y Flávio Bolsonaro se encuentran en empate técnico en una eventual segunda vuelta.