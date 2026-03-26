Horóscopo del profesor Salomón HOY 26 de marzo 2026: Acuario y Capricornio, pongan cuidado al amor

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este último jueves de marzo de 2026. Para algunos signos como Acuario y Capricornio, es momento de analizar su apartado sentimental; mientras que para otros como Géminis y Sagitario, no es aún hora de dormirse en los laureles sino mantener la constancia en el trabajo.

El 26 de marzo (2 de la unión + 6 de la familia = 8) destaca por ser el número del infinito y la abundancia económica. A quienes nacen en este día se les considera personas que les gusta estabilizarse bien en las cosas, duran en sus trabajos. Son gente que les gusta emprender, con una gran agilidad para los negocios y habilidades manuales. Su número es el 9833.

Finalmente, el profesor Salomón le recomienda encender una vela amarilla y pedir por tres cosas: Sabiduría, alegría y riqueza.

Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el blanco .

. El número, 1359 .

. La fruta a comer, uva.

Por otro lado, la luna está en cuarto creciente, así que hay que rezar para que crezcan todos sus proyectos y negocios, ya que comenzarán su ciclo de crecimiento.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Ha llegado el momento de tomar una decisión, pues necesita definir algo lo más pronto posible en uno de los apartados de su vida. Pida sabiduría para saber elegir aquello que necesita y sea lo correcto y no pierda la fe. Todo tiene su momento, todo tiene su razón de ser. Verá en su camino nuevas amistades y vínculos que le darán apoyo durante esta etapa, así que sepa aprovecharlos.

Número: 2709

Tauro

Hay tres preguntas importantes que debe hacese:

¿Cómo está manejando su dinero?

¿Qué inversiones está haciendo?

¿Cómo está ahorrando?

Muchos integrantes de esta casa zodiacal están sacando excusas para entregarse al placer inmediato y aparentar ante los demás, por lo que han descuidado su economía ¡OJO! Recuerde que siempre hay un mañana, aun cuando crea que la vida es un caos. Tenga mucho cuidado porque en el futuro se va a arrepentir. Reorganice sus prioridades y deje de necesitar la aprobación o envidia de los demás. Si se enfoca en sus proyectos o ideas, ya verá que estas tendrán el visto bueno de sus mayores.

Número: 9077

Géminis

Tiene que ponerle mayor fuerza y poder a lo que quiere. No se conforme con lo que ya ha logrado, pues esta casa zodiacal aún tiene mucho potencial para explotar durante este ciclo. Cuando las cosas van bien no se cree que es necesario seguir trabajando en ello, pero no se duerma en los laureles, es en estos momentos cuando más crítico(a) debe ser para impulsarse aún más.

Número: 7099

Cáncer

La escalera de éxito le espera, por lo tanto, tómese un descanso durante esta semana santa, porque después de estas vacaciones vendrán cosas muy interesantes y tendrá que estar preparado(a) para seguir adelante. Teniendo eso en cuenta, debe tener mucho cuidado con la salud, pues hay algo malo en su alimentación. Analice la forma en que está comiendo y la calidad de insumos que le provee a su cuerpo. Finalmente, preste atención en el apartado sentimental ya que algo relacionado al amor se va a activar.

Número: 9280

Leo

¡Ojo! Los juegos de azar van a estar a su favor. Es el momento adecuado para arriesgarse con un chance, lotería o incluso una ruleta, pues habrá un dinero sorpresa que le llegará pronto. No obstante, cuide el mal genio, pues los arcanos auguran que podrá estar rabiando por algún infortunio que le esté afectando durante esta época. Cultive su mentalidad, no deje que entes externos dictaminen su ánimo.

Número: 8602

Virgo

Al igual que Tauro, es muy importante saber distribuir su economía. Si hizo un gasto o una inversión y se arrepiente, nada, ya pasado es pasado, más bien concéntrese en las oportunidades que se vendrán próximamente, ya que esta casa destaca por dar a luz personas muy recursivas. No obstante, no sea esclavo de la riqueza. Las cosas que compra son para disfrutarlas y darles uso, no para el mero coleccionismo o miedo de que se extravíen, rompan o agoten. Todo tiene un ciclo, sepa apreciar eso.

Número: 4086

Libra

Después de tantas cosas que han pasado, al fin llega un momento de tranquilidad, paz y estabilidad. Los arcanos notan que ha actuado con miedo, y eso lo(a) limita demasiado, así que este momento le permitirá reflexionar (y con su inteligencia, logrará conclusiones muy certeras) y descubrir cuáles son esos límites que quiere sobrepasar. Eso sí, a futuro es recomendable que sea cuidadoso(a) con su parte laboral, ya que puede que desequilibre sus demás dimensiones sociales y se entregue demasiado a esto. Sepa llevar una rutina saludable.

Número: 0123

Escorpio

La bendición del cielo está de su lado. La estrella de la suerte augura que pronto firmará unos papeles que van a representar tranquilidad, armonía y felicidad. También habrá una estabilización en salud en caso de enfermedad o dolores que haya sentido recientemente, por lo que se viene un cierre de semana de reunión de energías positivas.

Número: 5908

Sagitario

Van a venir buenas nuevas relacionadas a un dinero que le llegará y podría provenir de una fuente inesperada. No obstante, no se deje llevar por el júbilo, pues ahora mismo necesita mantener la constancia en lo laboral. No dé papaya, porque hay personas que están esperando a que se tropiece para aprovecharse de eso. También hay algunos integrantes de este signo que están enamorados(as), pero para esta época lo más importante es dejar las cosas claras y no llevarse dudas. Si es necesaria una charla incómoda, no lo dude demasiado, ya que necesita calma en su corazón.

Número: 1144

Capricornio

Tiene que trabajar mucho el amor. Los integrantes de este signo suelen ser personas muy impulsivas, por lo que hay algo que tiene que corregir o mejorar con su pareja o cercanos debido a un error reciente y, aunque esto sea agotador, es el camino para hallar su bienestar. Tenga en cuenta que se viene una época de mucho trabajo, así que necesitará apoyo para llevar estas cargas, además de necesitar una mano ayuda si va a emprender un negocio.

Número: 9250

Acuario

Todo se va a hacer justicia. Se van a aclarar situaciones y quienes fueron viles con usted pagarán un karma, así que es momento de que usted mismo(a) sea razonable y busque equilibrar las cosas con sus cercanos y con su conciencia. También es muy importante que ponga atención al amor, ya que este es el motor de la vida. Su ego le ha negado vivir en plenitud este sentimiento, y eso es totalmente innecesario. El diálogo sincero y la comprensión es lo que le permitirá ver las cosas de forma distinta.

Número: 0963

Piscis

No dude de lo que es capaz, pues ahí está la clave de su verdadero éxito. Sí, habrá mucho trabajo, actividad, pero cualquiera que sea su labor, usted tiene el talento de sobra para destacar, pero debe tenerse más fe para asumir riesgos. También cabe añadir que, si había extraviado algo, lo va a encontrar muy pronto, así que agudice sus sentidos ya que esta bendición requiere de su perspicacia.

Número: 4447

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