Presidente Petro anunció la salida de Colombia del sistema de arbitraje internacional de inversión

Durante la presentación de su modelo económico en un evento que realizó en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el presidente Gustavo Petro anunció la salida de Colombia del sistema de arbitraje internacional de inversión, un modelo de justicia que permite a inversionistas extranjeros demandar a los Estados tribunales arbitrales, a cambio de tribunales nacionales.

La decisión hace parte de una respuesta a una carta que recib hace poco el alto mandatario, firmada por 200 economistas y académicos, entre ellos, el Nobel Joseph Stiglitz y el economista Thomas Piketty.

En la misiva, los expertos le pidieron al presidente que retirara a Colombia del régimen internacional de arbitraje de inversión.

“Indudablemente creo que hemos abierto un debate mundial, no solo colombiano. Importante la carta, solicitándonos un cambio en las reglas del juego del arbitraje de inversión, un tema a entrar a estudiar ya, inmediatamente”, manifestó el mandatario tras el anuncio de la salida del país de este sistema.

¿Cuáles son las razones de la salida de Colombia?

En su intervención, el presidente advirtió que Colombia tiene en riesgo 52 billones de pesos en ese sistema de disputas.

Aclaró que el déficit primario en Colombia son $63 billones, por lo cual, si perdiéramos todos esos tribunales por contratos hechos con multinacionales, se duplicaría el déficit primario del país.

Por esta razón, el presidente Petro tomó la decisión de sacar a Colombia de este sistema de arbitraje, así como lo han hecho otros países como Estados Unidos y Ecuador.