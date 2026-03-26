Gobierno reitera voluntad de diálogo en Bajo Cauca, pero estará condicionado al cese de violencia

Tras las afectaciones generadas por el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, en el que se ha presentado quema de llantas, bloqueos en la movilidad y el orden público, el Gobierno ratificó la voluntad de restablecer el diálogo con las organizaciones.

El viceministro para el Diálogo Social, Gabriel Rondón ratificó en que el Gobierno está abierto al diálogo para superar el conflicto en el Bajo Cauca.

Aclaró también que no se restablecerán estos espacios, mientras persistan bloqueos y las acciones violentas en la vía hacia Caucasia.