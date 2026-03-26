Emergencias por lluvias en Duitama dejan inundaciones y accidentes; evalúan alerta amarilla

Duitama

Las fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas en Duitama provocaron varias emergencias, especialmente en el norte de la ciudad, donde se reportaron inundaciones, afectaciones en viviendas, un accidente de tránsito y una fuga de gas. Así lo confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos, Héctor Montiel, quien entregó un balance de la situación atendida por los organismos de socorro.

“El día de ayer tuvimos una lluvia torrencial que duró aproximadamente entre dos y dos horas y media sobre la zona norte. Nuestro sistema de drenaje no tiene la capacidad suficiente para evacuar estas aguas, lo que genera represamientos”, explicó el oficial. Uno de los puntos más críticos fue el sector El Nápoles, donde fue necesaria la intervención de dos máquinas y seis unidades para evacuar el agua tras la limpieza de alcantarillas.

De manera simultánea, en el sector de La Gruta una vivienda resultó afectada por acumulación de agua, mientras que un accidente de tránsito, al parecer ocasionado por la baja visibilidad, dejó una persona lesionada que fue trasladada por una ambulancia. Además, se presentó una fuga de gas durante una obra civil, luego de que se rompiera una tubería en medio de la extracción de un poste.

Ante este panorama, la Alcaldía convocó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y se evalúa la declaratoria de alerta amarilla, teniendo en cuenta el pronóstico del IDEAM que advierte sobre la continuidad de las lluvias en el marco de la primera temporada invernal.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a adoptar medidas de prevención, evitar construcciones en zonas de riesgo y reportar cualquier emergencia a las líneas 119 de Bomberos o 123 de la Policía.