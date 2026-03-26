Duitama exige mejoras al sistema de salud tras quejas por demoras y medicamentos

La Alcaldía de Duitama anunció medidas para mejorar la atención en salud, luego de múltiples quejas de usuarios por demoras y dificultades en la entrega de medicamentos. La situación refleja problemas estructurales del sistema que impactan directamente a la población.

Tras una reunión con EPS Sanitas y Colsubsidio, la administración municipal acordó una serie de compromisos para optimizar el servicio. Entre ellos, el refuerzo de personal y la agilización de procesos en puntos de atención.

La secretaria de Salud, Xiomara León, aseguró que el municipio mantendrá vigilancia activa sobre las entidades prestadoras. «...Asumimos una postura clara: hacer seguimiento, exigir y actuar para que el sistema de salud responda como debe...», afirmó.

Aunque las autoridades locales buscan mitigar la crisis, reconocen que se trata de un problema de alcance nacional. Mientras tanto, los usuarios continúan enfrentando barreras en el acceso a servicios básicos, lo que mantiene la presión sobre el sistema.