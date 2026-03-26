¿Cuál es el verdadero significado del Domingo de Ramos? Origen de las palmas, evangelio y más

La Semana Santa, también conocida como la ‘Semana Mayor’, es la principal celebración de carácter religioso en el año, llevándose a cabo al final de la cuaresma (el tiempo que pasó Jesucristo en el desierto hasta su llegada a Jerusalén), teniendo como motivo recordar sus últimos momentos en la Tierra, pasando por su pasión, muerte y resurrección.

Se trata de ocho “Días Santos”, cargados de festividades y momentos de reflexión centradas en los rituales litúrgicos, donde los creyentes aprovechan para agradecer a Dios, arrepentirse por los pecados cometidos siempre en el marco de la oración, plantearse nuevos comienzos, y tener momentos de encuentro en familia.

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Un momento de “renovación energética”

Algunos también aprovechan estas fechas para hacer una “renovación de energías” en sus hogares y negocios por medio del sahumerio; el humo característico que proviene de la quema de madera, plantas y flores secas utilizado para purificar y alejar las malas energías, según dicta la tradición, así como otros aplican el ayuno y se abstienen de comer carne.

Los días más importantes

La Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos y concluye con el Domingo de Pascua y es importante destacar que no son fechas para conmemorar con tristeza lo maltratos que Jesús padeció, sino entender los motivos que lo llevaron hasta su muerte y resurrección, que, a pesar de las variantes de cada país, es el sentido principal en estos días.

Los días más importantes de esta semana para los creyentes son el ‘Triduo Pascual’, es decir, el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección.

Semana Santa 2026: Qué días son festivos, Domingo de Ramos, Domingo de Pascua y más; Fechas exactas. Getty Images / FRANCISCO MORGADO CUELLO DE ORO Ampliar Semana Santa 2026: Qué días son festivos, Domingo de Ramos, Domingo de Pascua y más; Fechas exactas. Getty Images / FRANCISCO MORGADO CUELLO DE ORO Cerrar

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¿Cuál es el verdadero significado del Domingo de Ramos?

El Domingo de Ramos representa el inicio de la Semana Mayor, honrando el momento en que Jesús llega a Jerusalén, siendo recibido con brazos abiertos y ramos hechos de hojas de palma para darle la bienvenida.

Esta festividad es celebrada en todo el mundo. “El relato bíblico en los evangelios narra cómo Jesús montó un burro y fue aclamado por multitudes que extendieron mantos y ramas de palma en su camino, proclamándolo como el Mesías esperado. Este evento simboliza la humildad y la realeza de Jesús, así como su disposición a enfrentar su destino en la cruz por la redención de la humanidad”, detalla la Arquidiócesis de Bogotá.

En cuanto a la tradición de las palmas que se llevan este domingo para ser bendecidas, se debe a que el evangelio de San Juan 12:12,19 señala que al enterarse la muchedumbre que Jesús había llegado a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, “tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando: ‘¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor y el Rey de Israel!’”.

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