¿Por qué 2 millones de personas rezaron el Rosario en Colombia? movimiento detrás de esta iniciativa
En 6 AM de Caracol Radio estuvo Juliana Trujillo, coordinadora nacional del “Movimiento Oremos por Colombia”, y habló sobre la importancia de acercarse a Dios y rezar el rosario
En su paso por el programa de 6 AM de Caracol Radio, estuvo la coordinadora del Movimiento Oremos por Colombia, habló sobre cómo orar el rosario y acercarse, Dios puede traer consigo un gran impacto positivo.
