Congreso aprueba en primer debate proyecto de ley que busca comidas sanas en entornos escolares

Vacaciones de fin de año 2025 en Bogotá: fechas clave para el receso de colegios distritales / Maria Alejandra Rocha

La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó en primer debate el Proyecto de Ley No. 245 de 2025, el cual busca transformar los centros educativos en ambientes escolares alimentarios saludables.

Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo primordial restringir la oferta y comercialización de productos ultraprocesados —conocidos comúnmente como “comida chatarra”— dentro de las instituciones educativas públicas y privadas.

“Con ese proyecto de ley abrimos una conversación nacional muy urgente sobre la política alimentaria escolar en Colombia los derechos prioritarios, y las compras públicas a la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria para sacar los productos ultraprocesados de las escuelas de manera definitiva” indicó Paola romero vocera de la Fian Colombia”

Puntos clave del proyecto aprobado

Restricción de ultraprocesados: Se prohíbe la venta y publicidad de bebidas azucaradas y productos de paquete que cuenten con sellos de advertencia nutricional en las tiendas y cafeterías escolares.

Se prohíbe la venta y publicidad de bebidas azucaradas y productos de paquete que cuenten con sellos de advertencia nutricional en las tiendas y cafeterías escolares. Fomento de alimentos naturales: El proyecto incentiva el acceso a agua potable gratuita y la disponibilidad de frutas, verduras y productos de origen local dentro de los colegios.

El proyecto incentiva el acceso a agua potable gratuita y la disponibilidad de frutas, verduras y productos de origen local dentro de los colegios. Transición gradual: La implementación de estas medidas se realizaría de manera progresiva, iniciando con la restricción ciertos días a la semana hasta alcanzar una prohibición total en un plazo determinado.

La implementación de estas medidas se realizaría de manera progresiva, iniciando con la restricción ciertos días a la semana hasta alcanzar una prohibición total en un plazo determinado. Fortalecimiento del PAE: Se busca que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) se convierta en una política de Estado para garantizar su continuidad y mejorar los estándares nutricionales, proyectando beneficiar a 6.2 millones de estudiantes para el año 2026.

“Ese proyecto es una victoria conjunta entre el congreso y organizaciones de la sociedad civil que trabajamos por la salud pública, es necesario que el congreso escuche El clamor de las comunidades educativas exigen una alimentación real y saludable” afirmó Jessica Hoyos vocera del colectivo de abogados CAJAR.

El proyecto de ley ahora continuará su trámite hacia el segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes.