Comerciantes de San Victorino piden apoyo al Gobierno para competir con apps como Shein y Temu
Comerciantes de San Victorino piden apoyo al Gobierno para competir con apps como Shein y Temu
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Yansen Estupiñán, líder de Asosanvictorino, habló con 6AM W ante las preocupaciones que tienen los comerciantes por la incursión de aplicaciones digitales en Colombia, pues han visto afectados sus ingresos. De esta manera, le piden al Gobierno apoyo y regulación de esas apps.
“Queremos que el Gobierno nos apoye realmente para competir en igualdad de condiciones”, indicó.
Métodos de pago en San Victorino
“El COVID nos obligó a dar el salto digital que tanto necesitábamos. Hoy recibimos todas las plataformas de pago: efectivo, Nequi, Daviplata. La única desventaja que tenemos es la descompensación a nivel tributario”, dijo.
Escuche la entrevista completa aquí:
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Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...