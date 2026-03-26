El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Comerciantes de San Victorino piden apoyo al Gobierno para competir con apps como Shein y Temu

Yansen Estupiñán, líder de Asosanvictorino, habló con 6AM W ante las preocupaciones que tienen los comerciantes por la incursión de aplicaciones digitales en Colombia, pues han visto afectados sus ingresos. De esta manera, le piden al Gobierno apoyo y regulación de esas apps.

“Queremos que el Gobierno nos apoye realmente para competir en igualdad de condiciones”, indicó.

Métodos de pago en San Victorino

“El COVID nos obligó a dar el salto digital que tanto necesitábamos. Hoy recibimos todas las plataformas de pago: efectivo, Nequi, Daviplata. La única desventaja que tenemos es la descompensación a nivel tributario”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: