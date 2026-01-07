¿Qué va a pasar con la renovación de San Victorino? Declaran desierta la licitación

Bogotá

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá liderada por su gerente, Carlos Reyes, informó que el proceso de convocatoria pública para la cesión de derechos fiduciarios para la comercialización, financiación y ejecución del proyecto Centro Comercial Mayorista San Victorino fue declarado desierto, luego de que el proponente no subsanara de manera integral los requisitos exigidos por la entidad, razón por la cual no fue habilitado.

“Se le pidió al proponente hacer una subsanación y no estuvo en capacidad de realizarla. Por ese motivo se rechazó la oferta y se declaró desierto el proceso”, dijo Reyes en los micrófonos de W Radio.

Y agregó, “esta era la décima licitación que se hacía sobre esos predios entonces, efectivamente, es un territorio que tiene diferentes complejidades, nuestro compromiso desde RenoBo es buscar una solución definitiva sobre este tema por eso por ahora una vez desierto el proceso lo que tenemos que hacer es primero hacer una fase de actualización de aval de los estudios, de mercado que dan soporte a la manera como estamos trabajando en este proceso de renovación hacer algo que en el 2024 fue muy importante para esta zona y es el diálogo social. Aquí hay una serie de vendedores informales y formales sobre los cuales se le han hecho muchas promesas todos estos años”.

Entretanto, Reyes también aseguró que dieron trámite a las denuncias que se presentaron sobre posibles irregularidades en los dineros manejados por el oferente, San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista (Savicoms), a quien se le adjudicaría la cesión de los derechos fiduciarios que tiene RenoBo.

“Durante todo el año recibimos distintas denuncias, comentarios sobre la propuesta que se recibió. Fue un proceso que contó con un acompañamiento muy activo por parte de todos los entes de control del Distrito, empezando por la Veeduría, la Contraloría, la personera, e incluso con la Procuraduría de la mano de las diferentes entidades del Distrito. El compromiso era que todos los ojos que estuvieran sobre este proceso dieran información que sirviera para tomar las decisiones. Sin embargo, en concreto, la declaratoria de cierta no se debió a estas denuncias ni a temas relativos a la condición del proponente, sino a los requisitos que le pedíamos y a las garantías que nos entregó y a la evaluación sobre esas garantías”, aseveró.

Finalmente, Reyes confirmó en los micrófonos de W Radio que se adelantarán todos los procesos para que la renovación del sector comercial sea una realidad.

“Estamos trabajando en muchos frentes en el centro de Bogotá, en la antigua zona del Bronx, en el mismo San Juan de Dios, desde la empresa de renovación tenemos una actividad muy activa en todos los procesos de renovación urbana que podemos hacer en este centro de nuestra ciudad que queremos tanto en este momento en San Victorino vamos a entrar a una fase de revisión técnica de diálogo ciudadano, de diálogo social para que en esta misma administración podamos dar una hoja de ruta sobre esa zona tan querida y tan importante para todos los bogotanos”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: