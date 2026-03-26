Cae presunto sicario de disidencias FARC en Sevilla, Valle: lo vinculan a tres asesinatos

En zona rural del municipio de Sevilla, norte del Valle del Cauca, fue capturado por orden judicial alias “Juan José”, presunto sicario de la disidencias de las FARC, frente 57 Yair Bermúdez.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector de Tres Esquinas, donde unidades de la Policía hicieron efectiva la orden de captura contra este hombre, requerido por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

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De acuerdo con las investigaciones, el capturado tendría más de ocho años de trayectoria criminal, desempeñándose como sicario dentro de la estructura armada, ejecutando acciones violentas para mantener el control de economías ilegales como la extorsión y el secuestro.

Las autoridades también lo señalan de coordinar el transporte de droga desde zonas rurales de Sevilla y Caicedonia hacia departamentos como Quindío y Tolima, además de dinamizar puntos de expendio en áreas urbanas.

Alias “Juan José” estaría vinculado, además, a por lo menos tres homicidios registrados en Sevilla, presuntamente relacionados con disputas por el microtráfico:

• 28 de mayo de 2025: Yonier Pavas

• 7 de julio de 2025: Elkin Gómez

• 2 de febrero de 2026: Jhonier Ortega

La comandante de la Policía Valle, general Sandra Liliana Rodríguez, señaló que en lo corrido del año ya se han logrado 11 capturas de integrantes de estas organizaciones criminales.