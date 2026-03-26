A la cárcel José Luis Ruiz Molano por tentativa de feminicidio en Duitama

Duitama

La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a José Luis Ruiz Molano por su presunta responsabilidad en las agresiones de las que fue víctima su esposa de 49 años, desde 2023 en Duitama (Boyacá).

Un fiscal local le imputó los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa y lesiones personales. El procesado no aceptó los cargos en su contra, y por decisión judicial fue enviado a un centro carcelario.

Labores de policía judicial evidenciaron cómo el procesado vendría sometiendo a su pareja sentimental a un espiral de violencia física, verbal y psicológica. El hecho más reciente ocurrió el pasado 15 de marzo cuando el hombre de 39 años, presuntamente, atentó contra su esposa, quien fue herida con un arma cortopunzante.

La agresión quedó registrada en videos de cámaras de seguridad del establecimiento de comercio donde las dos personas departían. Luego de una discusión entre la pareja, se evidencia cómo el hombre abandona el sitio para retornar poco después con un arma cortopunzante con la aparente intención de lesionar a la mujer. Producto de las lesiones, la víctima sufrió un paro cardio respiratorio, y la oportuna atención evitó que falleciera.

El mismo día una de las hijas de la mujer fue lesionada con un objeto cortopunzante por intentar defender a su mamá. La joven fue incapacitada por 15 días, según el dictamen de Medicina Legal.

La investigación, estableció que este tipo de agresiones vendrían presentándose de manera reiterada desde el 15 de julio de 2023, al punto de haberse dispuesto en contra de Ruiz Molano una medida de restricción la cual incumplió.