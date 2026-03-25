Una mujer murió en medio de un incendio forestal en zona de páramo en Boyacá

Boyacá

El director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá, Julián Andrés Hernández confirmó la muerte de Luz Helena Cáceres, de 60 años, durante el incendio forestal en el Páramo La Sarna ubicado entre los municipios de Aquitania y Sogamoso.

Así mismo, se refirió a la atención de la emergencia y la muerte de la mujer al parecer al inhalar humo.

“Nos reporta la comunidad que se está presentando un incendio en el sector de Melgarejo de la vereda de las Cañas del municipio de Sogamoso en límites con Aquitania, se activa el protocolo y se despachan unidades de bomberos, los vehículos de tanques de agua y una un vehículo forestal como a los 15 minutos nos llaman de la comunidad que por favor también ambulancia, porque al parecer había personas heridas. Enviamos la ambulancia, pero al llegar los vehículos de emergencia al sitio del incendio se encontraron que había fallecido una señora, quien, al parecer, por sus propios medios quiso ayudar a extinguir el incendio, inhaló humo, perdió la conciencia y sufrió quemaduras”.

Dijo el funcionario que en estos momentos todo está en etapa de investigación.

“Todo esto está en proceso de investigación por las entidades competentes. No puedo determinar bien cuál fue la causa, pero cuando llegaron los organismos de socorro, ya estaba la persona fallecida”.

Recordó que la zona está muy seca por la falta de lluvias.

“En este sector no ha llovido mucho, en estos días está seco, entonces es muy fácil que se propague el incendio, además de los fuertes vientos que pasan por esta zona. Se solicitó apoyo al departamento, ellos nos están apoyando con una unidad con un tanque de agua, también se solicitó apoyo a al batallón de desastres. Ellos mandaron un pelotón que se encuentra en movilización para llegar al punto, para colaborar y esperemos que ya prontamente se pueda extinguir este incendio”.

El director de Gestión del Riesgo de Sogamoso, José López Espitia hizo un llamado urgente a la comunidad a evitar las quemas que permitan ampliar la frontera agrícola.

“Hacer un llamado a la comunidad, porque no sabemos si fue que la gente hace sus supuestas quemas controladas y se salen de las manos”.

La señora Luz Helena Cáceres era oriunda de Sogamoso, pero su muerte fue en Aquitania, según el director de Gestión del Riesgo de Sogamoso, José López Espitia.

Desde la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá hacen un llamado a la ciudadanía a abstenerse a realizar quemas y a fortalecer la cultura de la prevención y el cuidado del territorio.