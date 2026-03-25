Tribunal ratifica freno al traslado de usuarios a la Nueva EPS y mantiene medida cautelar vigente

El Tribunal Administrativo de Antioquia negó la solicitud de aclaración presentada dentro del proceso que frenó el traslado de usuarios a la Nueva EPS y ratificó que la medida cautelar se mantiene en firme, lo que impide al Gobierno avanzar en la aplicación del Decreto 182 de 2026 que pretende hacer el translado de millones de usuarios mientras se define el fondo del caso.

La decisión mantiene congelado el proceso que involucra a millones de afiliados del sistema de salud y deja vigente la orden impartida el pasado 10 de marzo.

En su pronunciamiento, el Tribunal fue enfático en que “no existe aspecto alguno que requiera aclaración”, al considerar que el alcance de la medida cautelar está claramente definido en la decisión judicial.

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Tribunal descarta ampliar la medida

La solicitud había sido presentada por el coadyuvante Camilo Carrera Romero, quien busca que la orden también cobijara actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Salud antes de la notificación de la medida, en particular una resolución relacionada con la operación territorial de Emssanar EPS.

Sin embargo, el Tribunal concluyó que esa petición no es procedente, al señalar que lo solicitado corresponde a una interpretación del alcance de la medida cautelar y no a una aclaración.

Además, precisó que la resolución no está dirigida a actos administrativos particulares, sino a impedir la aplicación del decreto que sustenta el cambio en el modelo de aseguramiento en salud.

Los argumentos en el proceso

Es importante precisar que, la acción popular que se notificó en la decisión del Tribunal hace más de diez días, fue interpuesta por el ciudadano Víctor Raúl Palacio, quien advirtió posibles riesgos para la continuidad en la prestación de servicios de salud ante un eventual traslado de usuarios.

En el proceso también intervino como coadyuvante la Asociación Unitaria de Trabajadores de Emssanar (ASUNTSSANAR), que señaló impactos potenciales sobre la operación del sistema, la red prestadora y los usuarios en distintos territorios del país.

Por ahora, el proceso continúa en curso y seran las autoridades competentes la que determinen si el modelo planteado cumple con las condiciones necesarias para garantizar la prestación del servicio de salud.