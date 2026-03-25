Se prepara una nueva versión de ‘Si tuviera 30’ con Jennifer Garner como productora ejecutiva

BURBANK, CALIFORNIA -FEBRUARY 2, 2026: "The Last Thing He Told Me" cast members Jennifer Garner appears on "The Jennifer Hudson Show" airing February 19, 2026 in Burbank, California. (Photo by Chris Haston/WBTV via Getty Images). Check your local listings for times / Warner Bros. TV

Se conoció que la plataforma de streaming Netflix prepara una nueva versión de la película ‘Si tuviera 30’, con el regreso de su protagonista original, la actriz Jennifer Garner, ahora como productora ejecutiva.

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Garner interpretó a Jenna Rink, una adolescente transportada mágicamente a su vida de 30 años como editora de una revista.

‘Si tuviera 30’ es una comedia romántica fantástica de 2004, protagonizada por Jennifer Garner y Mark Ruffalo,

La película narra la historia de una niña de 13 años en 1987 que despierta y se encuentra repentinamente con 30 años, viviendo en 2004 como editora de moda.

La película fue un éxito comercial, recaudando más de 96 millones de dólares.

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La actuación de Garner le valió nominaciones tanto a los MTV Movie Awards como a los Teen Choice Awards.