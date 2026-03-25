Se prepara una nueva versión de ‘Si tuviera 30’ con Jennifer Garner como productora ejecutiva
Garner interpretó a Jenna Rink, una adolescente transportada mágicamente a su vida de 30 años como editora de una revista.
Se conoció que la plataforma de streaming Netflix prepara una nueva versión de la película ‘Si tuviera 30’, con el regreso de su protagonista original, la actriz Jennifer Garner, ahora como productora ejecutiva.
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Garner interpretó a Jenna Rink, una adolescente transportada mágicamente a su vida de 30 años como editora de una revista.
‘Si tuviera 30’ es una comedia romántica fantástica de 2004, protagonizada por Jennifer Garner y Mark Ruffalo,
La película narra la historia de una niña de 13 años en 1987 que despierta y se encuentra repentinamente con 30 años, viviendo en 2004 como editora de moda.
La película fue un éxito comercial, recaudando más de 96 millones de dólares.
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La actuación de Garner le valió nominaciones tanto a los MTV Movie Awards como a los Teen Choice Awards.