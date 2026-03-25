El comediante y presentador Stephen Colbert escribirá una nueva película de El señor de los anillos

El comediante, escritor, productor, comentarista político, actor y presentador de televisión estadounidense, Stephen Colbert, coescribirá junto a su hijo, Peter, un nuevo guion para la próxima película de ‘El señor de los anillos’, dirigida por Peter Jackson.

La noticia fue anunciada por ambos a través de sus redes sociales.

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‘El Señor de los Anillos: Shadow of the Past’ llegará después de ‘El Señor de los Anillos: Hunt for Gollum’, que actualmente está en desarrollo bajo la dirección de Andy Serkis.

Colbert trabajará junto a Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens, ganadores del Oscar por la trilogía de ‘El señor de los anillos’ y ‘El Hobbit’, basada en los libros del autor J.R.R. Tolkien.

Este nuevo proyecto de ‘El señor de los anillos’ marca la primera incursión de Colbert en el desarrollo de grandes producciones cinematográficas.

Sin embargo, no es su primera colaboración con Jackson.

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En 2013 tuvo un pequeño papel en ‘El Hobbit: La Desolación de Smaug’.

Colbert es más conocido por presentar ‘The Late Show’ en la cadena CBS, pero el programa emitirá su último episodio el 21 de mayo, ya que la cadena decidió cancelarlo el año pasado.