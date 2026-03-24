Se estrena el tráiler de la película de acción real de Moana con la participación de Dwayne Johnson
Johnson interpreta al semidios Maui, a quien le había dado voz en la película animada original de 2016.
Este lunes se estrenó el nuevo tráiler de la película de acción real de ‘Moana’, la cual cuenta con la participación del actor y luchador profesional estadounidense Dwayne “La roca” Johnson.
Johnson interpreta al semidios Maui, a quien le había dado voz en la película animada original de 2016.
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La actriz autraliana Catherine Laga’aia interpreta a Moana en su debut actoral.
Mientras que Auli’i Cravalho, quien dio voz a Moana tanto en la película original de 2016 como en su secuela de 2024, es productora ejecutiva.
El compositor, actor, cineasta y libretista estadounidense, Lin-Manuel Miranda será productor de la película, después de ser compositor de su banda sonora original.
El guion está escrito por Dana Ledoux Miller junto a Jared Bush, co-escritor y co-director de ‘Zootopia’ 1 y 2 y ’Encanto’, además de ser escritor de la película original de 2026 y su secuela de 2024.
La película animada de 2016 fue un éxito en taquilla recaudando recaudando 643 millones de dólares a nivel mundial.
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La película fue nominada a ‘Mejor película animada’ en los Premios Oscar, y Miranda recibió una nominación por la canción original “How Far I’ll Go”.
Esta nueva versión de ‘Moana’ se estrenará en cines el 10 de julio.