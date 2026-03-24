Se estrena el tráiler de la película de acción real de Moana con la participación de Dwayne Johnson

HOLLYWOOD, CA - NOVEMBER 14: Dwayne Johnson attends the premiere of Disney's 'Moana' at AFI FEST 2016 at the El Capitan Theatre on November 14, 2016 in Hollywood, California. (Photo by Tibrina Hobson/Getty Images) / Tibrina Hobson

Este lunes se estrenó el nuevo tráiler de la película de acción real de ‘Moana’, la cual cuenta con la participación del actor y luchador profesional estadounidense Dwayne “La roca” Johnson.

Johnson interpreta al semidios Maui, a quien le había dado voz en la película animada original de 2016.

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La actriz autraliana Catherine Laga’aia interpreta a Moana en su debut actoral.

Mientras que Auli’i Cravalho, quien dio voz a Moana tanto en la película original de 2016 como en su secuela de 2024, es productora ejecutiva.

El compositor, actor, cineasta y libretista estadounidense, Lin-Manuel Miranda será productor de la película, después de ser compositor de su banda sonora original.

El guion está escrito por Dana Ledoux Miller junto a Jared Bush, co-escritor y co-director de ‘Zootopia’ 1 y 2 y ’Encanto’, además de ser escritor de la película original de 2026 y su secuela de 2024.

La película animada de 2016 fue un éxito en taquilla recaudando recaudando 643 millones de dólares a nivel mundial.

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La película fue nominada a ‘Mejor película animada’ en los Premios Oscar, y Miranda recibió una nominación por la canción original “How Far I’ll Go”.

Esta nueva versión de ‘Moana’ se estrenará en cines el 10 de julio.