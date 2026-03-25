El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona anuncia su quinto concierto en el Movistar Arena de Bogotá
La nueva fecha de su gira ‘Lo que el seco no dijo’ será el 26 de julio, tras vender las fechas del 30 y 31 de julio y del 1 y 2 de agosto.
El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona acaba de anunciar la quinta fecha de su nueva gira, ‘Lo que el seco no dijo’, en el Movistar Arena de Bogotá.
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Después de vender cuatro fechas, el 30 y 31 de julio y el 1 y 2 de agosto, el 26 de julio será el nuevo concierto de Arjona en la capital.
La última presentación de Arjona en Bogotá fue el 15 y 16 de septiembre de 2022, en el Coliseo Live en el marco de su gira ‘Blanco y negro’.
El guatemalteco es uno de los artistas latinoamericanos más exitosos y con mayores ventas de todos los tiempos, con más de 20 millones de discos.
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Arjona se distingue por su estilo lírico y suele abordar temas como el amor, la sexualidad, la violencia, el racismo y la inmigración.