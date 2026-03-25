El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona anuncia su quinto concierto en el Movistar Arena de Bogotá

CANCUN, MEXICO - MARCH 10: Singer Ricardo Arjona performs during a concert as part of the 'Blanco y Negro Tour' at Estadio Beto Avila on March 10, 2023 in Cancun, Mexico. (Photo by Thaddaeus McAdams / Getty Images) / Thaddaeus McAdams

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona acaba de anunciar la quinta fecha de su nueva gira, ‘Lo que el seco no dijo’, en el Movistar Arena de Bogotá.

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Después de vender cuatro fechas, el 30 y 31 de julio y el 1 y 2 de agosto, el 26 de julio será el nuevo concierto de Arjona en la capital.

La última presentación de Arjona en Bogotá fue el 15 y 16 de septiembre de 2022, en el Coliseo Live en el marco de su gira ‘Blanco y negro’.

El guatemalteco es uno de los artistas latinoamericanos más exitosos y con mayores ventas de todos los tiempos, con más de 20 millones de discos.

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Arjona se distingue por su estilo lírico y suele abordar temas como el amor, la sexualidad, la violencia, el racismo y la inmigración.