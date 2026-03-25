Preconteo de elecciones legislativas tuvo un 99,8% de precisión: registrador Hernán Penagos

El registrador nacional Hernán Penagos reveló que el preconteo de las pasadas elecciones legislativas alcanzó un nivel de precisión del 99,8% frente a los escrutinios oficiales.

Según explicó, este resultado marca un hito en la historia colombiana, pues, por primera vez, casi el total entre los datos preliminares coincidieron con los resultados finales.

“Lo ha dicho la misión de observación electoral, el preconteo en Colombia tuvo un acierto del 99,8%. En la historia de Colombia nunca un preconteo había alcanzado una cifra casi exacta respecto de los datos de escrutinio”, dijo

También destacó el trabajo que ha hecho en Consejo Nacional Electoral:

“Además, todo el proceso de escrutinio viene avanzando con mucha agilidad, el Consejo Nacional Electoral lo viene realizando con mucho juicio, se han entregado casi la totalidad de las credenciales de Cámara de Representantes”, señaló.

Finalmente, señaló que se han publicado al rededor de 800.000 actas de las elecciones para la consulta ciudadana.

“Las reclamaciones resueltas por parte de las diferentes comisiones escrutadoras sin mayores dificultades. Y están publicadas todas las actas electorales E14, tanto de transmisión como de delegados y los de claveros. Son más de 800 mil actas que hoy están publicadas”, explicó.