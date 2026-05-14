Piden esclarecer asesinato de Claribel Moreno, madre que buscaba a su hija desaparecida

En la Cámara de Representantes crece la preocupación por el asesinato de Claribel Moreno, madre y defensora de mujeres desaparecidas, quien durante más de cinco años lideró la búsqueda de su hija Natalia Buitrago, desaparecida en Cartagena en 2021.

El representante a la Cámara Fernando Niño pidió a las autoridades avanzar con rapidez en las investigaciones y esclarecer las circunstancias que rodearon el crimen ocurrido en Jamundí, Valle del Cauca.

“En extrañas circunstancias es asesinada la señora Claribel Moreno. Tuve la oportunidad de conocerla y de llevarla a la plenaria de la Cámara de Representantes para que expresara su caso sobre la desaparición de su hija Natalia Buitrago”, aseguró el congresista.

Niño lamentó el homicidio y destacó que Moreno se había convertido en una de las principales voces de denuncia frente a los casos de mujeres desaparecidas en Cartagena y otras regiones del país.

“Le pido a las autoridades celeridad y compromiso para que se conozca la verdad, para que se dé con el paradero de los responsables y se haga justicia”, afirmó.

El representante también advirtió sobre hipótesis que relacionarían el caso con presuntas redes de trata de personas que operarían en zonas turísticas de Cartagena para sacar mujeres del país con fines de explotación.

“Esto no es un hecho aislado, esto es un hecho que preocupa mucho y que merece que prontamente se dé una versión sobre lo sucedido y se conozca qué es lo que hay detrás de todos estos hechos”, concluyó el congresista.