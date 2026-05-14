“MinDefensa le regaló $195 mil millones a un contratista sin poner un ladrillo”: Paloma Valencia

A través de su cuenta de X, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció un presunto “mico introducido por el Ministerio de Defensa durante la gestión de Iván Velásquez” en el contrato del “Proyecto Fortaleza”, una obra que buscaba construir un complejo administrativo para las dependencias de las Fuerzas Armadas.

Según explicó Valencia, el Ministerio habría modificado el contrato firmado con la empresa The Canadian Commercial Corporation (CCC) para autorizar el giro anticipado de $195.375 millones al contratista pese a que la construcción, según la candidata, nunca inició.

“Le regalaron $195 mil millones al contratista sin poner un ladrillo”, aseguró.

De acuerdo con la candidata, el acuerdo original fue firmado el 2 de agosto de 2022 durante el gobierno de Iván Duque y tenía un valor cercano a $1.5 billones. El proyecto contemplaba la construcción de una especie de “Pentágono” en Bogotá, que reuniría oficinas del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía.

Sin embargo, Valencia afirmó que el 19 de diciembre de 2022, y bajo la administración de Iván Velásquez, el ministerio modificó el contrato con el fin de aumentar el anticipo inicialmente pactado.

“El ministerio ordenó entregarle la ganancia al contratista sin que hubiese iniciado la construcción”, dijo.

La candidata aseguró que el proyecto finalmente “nunca arrancó”, que no se construyó “un solo ladrillo” y que el ministerio terminó unilateralmente el contrato en febrero de 2026.

Además, sostuvo que los recursos girados por concepto de utilidad anticipada no habrían sido devueltos por el contratista y que otros $465.537 millones entregados como anticipo continúan inmovilizados en una fiducia.

“A esto se suma que el propio Ministerio de Defensa me confirmó que los recursos que giraron por concepto de anticipo no han sido devueltos a la fecha”, mencionó.

¿Qué dijo el Ministerio de Defensa?

Valencia cuestionó la explicación entregada por el ministerio para justificar el pago anticipado. Según indicó, la cartera argumentó que los recursos fueron desembolsados para “mitigar el riesgo cambiario y garantizar la estabilidad financiera y operativa del proyecto”.

No obstante, la candidata aseguró que “eso es mentira”. “Para mitigar el riesgo cambiario no se necesita entregarle la utilidad al contratista sin que hubiese iniciado el proyecto”, dijo.

Asimismo, cuestionó que el Ministerio de Defensa no haya entregado los informes de supervisión del contrato pese a la gravedad de las denuncias. Finalmente, solicitó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría abrir investigaciones sobre las modificaciones realizadas al contrato.

“Durante tres años y medio el Gobierno Petro estuvo al mando del ‘Proyecto Fortaleza’ y no terminaron en nada”, concluyó.