Precio del dólar en Venezuela para HOY 25 de marzo: Se continúa presentando leve incremento

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe económico con relación a las monedas extranjeras para el día de hoy miércoles 25 de marzo, en donde se continúa presentando un mínimo aumento en los precios de las divisas internacionales.

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país sudamericano.

Lea más: Israel anuncia que invadirá la región sur del Líbano

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, dado que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

Lea aquí: Venezuela oficializa a Ramón Orlando Maniglia como embajador en Colombia

Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY miércoles 25 de marzo

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que la proyección de precios en el mercado cambiario mantendrá la cotización del dólar en 462,66870000 bolívares hasta el miércoles 25 de marzo, lo que significa que los precios se mantendrán en tal cifra hasta el día de HOY.

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 536,09422269 bolívares

536,09422269 bolívares Yuan chino: 67,10303267 bolívares

67,10303267 bolívares Lira turca: 10,43329635 bolívares

10,43329635 bolívares Rublo ruso: 5,72632455 bolívares

¿Cuál es el precio que manejan las casas de cambio en Venezuela para este miércoles 25 de marzo?

El Banco Central de Venezuela, además, informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante el día de HOY 25 de marzo.

Lea también: Diplomáticos venezolanos viajarán a Estados Unidos para retomar relaciones bilaterales

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada del día de HOY, miércoles 25 de marzo, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banco Nacional de Crédito BNC: 490,1474 para compra - 494,9658 para venta

490,1474 para compra - 494,9658 para venta BBVA Provincial: 554,2154 para compra - 530,0000 para venta

554,2154 para compra - 530,0000 para venta Banco Activo: 519,1848 para compra - 463,5795 para venta

519,1848 para compra - 463,5795 para venta Banco Mercantil: 520,7212 para compra - 555,0000 para venta

520,7212 para compra - 555,0000 para venta Banesco Banco Universal: 471,4250 para compra - 469,2704 para venta

471,4250 para compra - 469,2704 para venta Otras instituciones: 505,8756 para compra - 508,9179 para venta.

Estas cotizaciones del precio del dólar para Venezuela representan una nueva alza con respecto al valor que se manejó durante el día anterior, en donde la divisa del país venezolano se cotizó en 459,45250000 bolívares (VES).

Esta nueva cotización del dólar favorece a las personas interesadas en realizar operaciones con divisas extranjeras, dado que el precio al alza de la divisa internacional en el país venezolano hace que se genere una rentabilidad económica cada vez más alta.