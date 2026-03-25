Nueva convocatoria de estímulos potencia el talento de las mujeres paisas y reconoce su liderazgo

Medellín

Estímulos a los Talentos y Liderazgos de las Mujeres de Medellín 2026, es una iniciativa que promueve la igualdad de género en diversas líneas marcadas históricamente por la división entre hombres y mujeres, como los deportes, el arte, las ciencias, la política, entre otros, reconociendo así la labor de aquellas mujeres en Medellín que han aportado a la restructuración ideológica de la mujer en la sociedad, principalmente en la capital antioqueña.

La secretaria de la mujer, Valeria Molina Gómez, asegura que esta convocatoria es sin duda una gran apuesta para reconocer el talento, las trayectorias y el impacto de las mujeres en sus territorios, algo que en sus propias palabras, “no se trata solo de otorgar un estímulo económico, sino de fortalecer liderazgos, ampliar oportunidades y posicionar el aporte de las mujeres en la construcción de una ciudad más justa, innovadora y equitativa”.

Las mujeres que residan en Medellín podrán postularse de manera individual en dos líneas de reconocimiento. El primero es Mujeres jóvenes talento, que resaltará las diferentes experiencias de liderazgo social de mujeres entre los 14 y 28 años en diferentes campos, como el deporte, las artes visuales, las ciencias, el medioambiente y el emprendimiento.

La segunda línea reconoce el liderazgo de las Mujeres de Medellín mayores de 29 años, que se han destacado por sus labores sociales en el ámbito político, social, investigativo o de servicio público.

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En cada una de estas categorías se entregará un estimulo económico de 9.500.000 pesos y la asistencia al seminario de igualdad de Género, que fue diseñado estratégicamente para fortalecer y proyectar las capacidades de liderazgo de las participantes con el apoyo de diversas organizaciones de talla internacional.

En la primera fase de este proyecto se hará una revisión de la trayectoria y documentación presentada para las participantes, posteriormente las seleccionadas tendrán que hacer una presentación frente a un jurado, el cual elegirá a las finalistas que harán parte de La Gran Noche de las Mujeres, un evento público para destacar historias, aportes y liderazgos de aquellas mujeres que buscan hacer de Medellín un lugar mejor.

Las interesadas podrán consultar los lineamientos y realizar su inscripción a través del portal https://www.medellin.gov.co/estimuloscultura/mujeres.