Montería se alista para una nueva versión del Festival del Dulce en Semana Santa

Montería se alista para el Festival del Dulce previo a la Semana Santa. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

La ciudad de Montería se prepara para una nueva versión del Festival del Dulce, evento que se sumaría a la serie de acciones que buscan reactivar la economía tras el paso de las recientes inundaciones que dejaron a más de 20.000 familias damnificadas en esta sección del país.

“La idea de hacer el Festival del Dulce y muchas actividades culturales es para dinamizar la economía alrededor de estas personas que necesitan seguir trabajando. Este evento pasará de 120 a 150 participantes entre dulceros, artesanos y emprendedores”, dijo Ernesto Valdés, funcionario de la Oficina de Cultura de Montería.

El Festival del Dulce se realizará en el parque Simón Bolívar de Montería del 29 de marzo al 30 de abril del año 2026. Durante el evento se presentarían cerca de 400 artistas de la capital cordobesa.

“Tendremos la presentación diaria de grupos culturales de música, danza, teatro y diferentes manifestaciones durante toda la Semana Santa para deleitar a propios y visitantes”, agregó el funcionario.

Los dulces más apetecidos en la época de Semana Santa se realizan con productos cultivados en la región como el ñame, coco, yuca, el tradicional mongo – mongo y otros.