Este es el país de Sudamérica que comparte frontera con 10 países: Es el más grande de la región

Viajar fuera del país ya no es un lujo inalcanzable para muchos colombianos. En 2026, el comportamiento de algunas divisas en América Latina ha generado oportunidades para quienes buscan destinos internacionales económicos.

En Colombia muchas personas tienen como una meta viajar y conocer diversas partes del mundo por las culturas y costumbres de otras sociedades.

Este objetivo en la vida de miles de personas se puede cumplir de manera más asequible si se piensa en viajar a países cercanos al territorio colombiano como Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador.

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Por esa razón uno de los destinos preferidos para los turistas es Sudamérica, ya que su accesibilidad fronteriza entre países, permite a las personas viajar con facilidad.

Por ejemplo, gracias a la vía Panamericana, que atraviesa varios países, los colombianos podrán conocer países como Ecuador, Perú, Argentina y Chile. Además, esto facilita también el paso por otros territorios como Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela.

¿Cuál es el país de Sudamérica que comparte frontera con 10 países?

El país de Sudamérica que limita con 10 países es Brasil, precisamente porque es la nación más grande de la región, logrando limitar con casi todos los países de esta zona del continente, sin contar solo a Chile y Ecuador.

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Brasil es el tercer país del mundo con las fronteras internacionales terrestres más largas, un total de 16.885 kilómetros de línea fronteriza, solo detrás de China y Rusia. Conozca a continuación los países con los que limita Brasil y qué tanto territorio abarca su frontera:

Argentina: 1,263 km Bolivia: 3,403 km Colombia: 1,790 km Guayana Francesa: 649 km Guyana: 1,308 km Paraguay: 1,371 km Perú: 2,659 km Surinam: 515 km Uruguay: 1,050 km Venezuela: 2,137 km

Brasil es el tercer país más grande de América y el quinto más grande del mundo, motivo por el que cuenta con cuatro zonas horarias a lo largo de su territorio.

¿Cómo se maneja la hora en Brasil?

Es importante destacar que la diferencia entre cada una de las cuatro zonas horarias de Brasil es de hora. Conózcalas a continuación:

UTC −2: Atolón de las Rocas, Fernando de Noronha, San Pedro y San Pablo, Trinidad y Martín Vaz.

Atolón de las Rocas, Fernando de Noronha, San Pedro y San Pablo, Trinidad y Martín Vaz. UTC −3 (horario de Brasilia): regiones Sur, Sudeste y Nordeste; estados de Goiás, Tocantíns, Pará y Amapá; y el Distrito Federal.

regiones Sur, Sudeste y Nordeste; estados de Goiás, Tocantíns, Pará y Amapá; y el Distrito Federal. UTC −4: estados de Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Rondonia, Roraima, y dos tercios del estado de Amazonas.

estados de Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Rondonia, Roraima, y dos tercios del estado de Amazonas. UTC −5: estado del Acre y porción occidental del estado de Amazonas.

¿Cuál es la ciudad más cara de Colombia? Costo de vida anual subió más del 6%

El último estudio sobre Índices de Precios al Consumidor (IPC), dado a conocer por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), reveló que, con una cifra de 6,13 %, Pereira fue la ciudad más costosa para vivir del país, teniendo en cuenta la inflación anual del mes de mayo.

Este mismo informe ubicó en el segundo lugar a la ciudad de Bucaramanga con un IPC de 5,61 %, y en el tercero a Armenia con 5,55 %. Caso contrario ocurrió con Manizales que con una inflación de 5,01 %, se ubicó por debajo de la media nacional que fue de 5,05%.

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