La Semana Santa en Tunja estará bien custodiada por la Policía Metropolitana

La Policía Metropolitana de Tunja dispondrá de más de 600 uniformados para la Semana Mayor / Foto: Suministrada.

Tunja

En Tunja está todo dispuesto en materia de seguridad para que propios y visitantes disfruten de la Semana Santa en la capital boyacense.

Más de 600 hombres y mujeres se dispondrán durante la semana mayor para que tanto boyacenses como turistas se sientan seguros durante las diferentes actividades religiosas y culturales.

“Hemos realizado más de siete reuniones con todos los padres de la jurisdicción y estamos dispuestos para trabajar con los feligreses para garantizar esa seguridad y convivencia que definitivamente nos van a generar muy buenos resultados al final de esta Semana Santa, por esta razón, vamos a disponer de más de 600 hombres y mujeres que brindarán seguridad en las diferentes actividades culturales y religiosas que se tienen programadas”, aseguró el coronel Javier Gustavo Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.

Pero no solamente en Tunja se tendrá un fuerte dispositivo de seguridad, ya que también se dispondrán de uniformados en los 14 municipios que hacen parte de la jurisdicción de la Policía Metropolitana.

“En los 14 municipios también hemos hecho reuniones con los sacerdotes encargados en cada uno de ellos y junto con las administraciones municipales se ha dispuesto de un apoyo adicional para iniciar este control y para esperar a los turistas y visitantes y a los feligreses en esta Semana Santa. Aquí van a haber algunos funcionarios encargados de informar, de orientar a las personas, pero también hay unos feligreses que a través de las reuniones que hemos realizado van a estar informándole a las personas y garantizando los movimientos y esta afluencia masiva que en algunas iglesias es un poco más concurrida y allí obviamente habrá más apoyo de la Policía y más apoyo de los feligreses y de la Curia”, añadió Lemus Pinto.

También señaló que se tiene todo dispuesto con la Alcaldía de Tunja para que los vendedores informales de otras ciudades no invadan las calles de la ciudad en la Semana Mayor.

“Bueno, esto está dispuesto y a través de la alcaldía con sus secretarías van a hacer las verificaciones, van a hacer los controles y nosotros estaremos haciendo ese acompañamiento en los sitios que históricamente han venido a ofrecer sus productos. Entonces eso está previsto y eso lo tenemos planeado”, expresó el comandante.

Por su parte, la Policía de Carreteras instalarán los diferentes corredores viales de entrada y salida a la capital boyacense, puestos de control con el fin de evitar accidentes y brindar mayor seguridad a los visitantes.

“Tenemos algunos puestos de control coordinados con nuestra Policía de Carreteras para garantizar que los usuarios de las vías lleguen a disfrutar la Semana Santa aquí, especialmente en la ciudad de Tunja”, indicó.

Tunja se caracteriza por ser unos de las ciudades donde más feligreses llegan a disfrutar de las actividades religiosas durante esta temporada.