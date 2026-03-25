Inicia la implementación de Hábitat Rural Sostenible y Productivo en la Cocha

Pasto-Nariño

El SENA dio inicio al proyecto de Hábitat Rural Sostenible y Productivo en la vereda Romerillo, del corregimiento de El Encano, en donde se ubica la Laguna de la Cocha. Esta iniciativa, que se desarrolla en diez comunidades del país, busca transformar la forma de habitar el territorio a través de procesos participativos y sostenibles.

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“Estamos iniciando la socialización de un proyecto que busca, mediante la metodología de Investigación Acción Participación (IAP), construir junto a la comunidad soluciones de hábitat productivo”, explicó Eduardo Benavides, instructor del Centro de Telemática y Producción Industrial de la Regional Cauca.

La apuesta no solo contempla el diseño y construcción de un equipamiento comunitario, sino también la generación de capacidades para que las comunidades intervengan su territorio de manera autónoma y sostenible.

Gloria Isabel Jojoa Salazar, habitante de la zona resaltó la importancia de volver a los materiales y prácticas ancestrales. “Queremos construcciones biodegradables, que no se conviertan en escombros, sino que regresen a la tierra. Pensamos en el barro, los bejucos, la chacla… materiales propios de este entorno frágil y húmedo”, afirmó, destacando la necesidad de proteger el ecosistema de páramo que rodea la zona.

La comunidad ha respondido con entusiasmo. Para Roberto Jojoa, este tipo de espacios representan una oportunidad para aprender y reconectar con formas tradicionales de construcción. “Antes nuestras casas eran de madera, de bareque, de barro. Eran amigables con el medio ambiente. Hoy queremos retomar ese conocimiento, porque vivir en el campo también es vivir en equilibrio con la naturaleza”, expresó.

Según el director del SENA, Bernardo Chamorro, se trata de un proyecto generado a través de una metodología de investigación, acción, participación, en el que la comunidad es la protagonista y la gestora de las gestiones que se van a realizar.

“En este caso lo vamos a enfocar hacia un tipo de vivienda que se adecue perfectamente con el medio ambiente, que recoja el conocimiento étnico, el reconocimiento ancestral de las comunidades en temas de construcciones y eso lo plasmamos ya en un prototipo que se va a fabricar con la misma comunidad y que finalmente se va a entregar para un uso comunitario”.

Agregó que las viviendas que se van a construir son amigables con la naturaleza que no contaminan, con baja huella de carbono.