Colombia busca volver al Grupo Egmont con reglas vía decreto tras suspensión por caso Pegasus

Caracol Radio conoció en primicia un borrador de decreto con el que el Gobierno busca volver a pertenecer al Grupo Egmont, que es la red global para intercambiar información financiera.

Este documento impone reglas claras, uniformes y obligatorias que garanticen el uso adecuado de la información proveniente de otra Unidad de Inteligencia Financiera y que así se levante la suspensión que nos impusieron tras una declaración del presidente Gustavo Petro revelando información confidencial sobre Pegasus.

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Con este borrador de decreto, el Gobierno reconoce que la suspensión evidenció la existencia de vacíos normativos y procedimentales en relación con la difusión de la información recibida por la UIAF a través del Canal Seguro Egmont, especialmente en lo concerniente al respeto del destinatario autorizado, y al principio de consentimiento, previo por parte de la UIF que proporciona la información.

Es decir, con esto buscan garantizar que se cumplan los compromisos internacionales del Estado colombiano y los principios para el intercambio de información del Grupo Egmont para evitar futuras controversias.

De hecho, el borrador de decreto dice que para la UIAF es “urgente, necesario e impostergable seguir compartiendo información de inteligencia financiera para generar acciones que impacten las estructuras financieras de las organizaciones criminales”.

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Entre los asuntos señala que se debe proteger la confidencialidad y el uso autorizado de la información financiera internacional.

Por tanto, con esto buscan “restaurar la confianza y credibilidad internacional en el sistema colombiano de inteligencia financiera y evitar un deterioro mayor de la cooperación internacional”, lo cual impactaría negativamente en la capacidad del Estado para prevenir y detectar flujos financieros ilícitos de carácter transnacional.

Con este buscan un cumplimiento estricto de principios como la confidencialidad y el uso adecuado de la información, condiciones esenciales para mantener la confianza entre los países miembros y garantizar el acceso a mecanismos de cooperación global.

“Se hace necesario complementar la normativa que le permita a la UIAF actuar acorde a esos lineamientos internacionales y comportarse activamente en pro del mejoramiento de las relaciones con sus pares del mundo, para que con respeto y cooperación haya fluidez de la información de inteligencia financiera que permita al país el control y prevención de todos los fenómenos asociados al Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, la Proliferación de armas de destrucción”.

El Grupo Egmont suspendió a Colombia de su red segura de intercambio de inteligencia financiera en septiembre de 2024 tras la divulgación no autorizada de información confidencial sobre el caso Pegasus por parte del presidente Gustavo Petro. Una medida que limita la cooperación internacional de la UIAF en lucha contra el lavado de activos y narcotráfico.

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De manera concreta, el Decreto busca: