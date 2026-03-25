Intensifican investigaciones por asesinato de dos mujeres en Repelón y Baranoa, Atlántico

La Policía avanza en las investigaciones para esclarecer los homicidios de dos mujeres ocurridos la noche del 23 de marzo en los municipios de Repelón y Baranoa.

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El primer caso se registró en Repelón, donde una mujer de 34 años fue asesinada dentro de una vivienda tras ser atacada a tiros por dos hombres que lograron huir.

Horas más tarde, en Baranoa, una joven de 25 años fue víctima de un ataque sicarial en un establecimiento de comidas rápidas, perpetrado por sujetos que se movilizaban en motocicleta.

Adelantan investigaciones

Ante estos hechos, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) iniciaron las labores de policía judicial, incluyendo recolección de pruebas, análisis de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos, con el objetivo de identificar a los responsables y establecer los móviles de ambos crímenes.

“Frente a estos casos, nuestra seccional de investigación criminal ya se encuentra adelantando todas las labores de policía judicial correspondientes. Hacemos un llamado a la ciudadanía, cualquier información es vital. Pueden comunicarse de manera confidencial a la línea 123”, dijo el coronel Miguel Moreno Villota, comandante Operativo encargado del departamento de Policía Atlántico.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para aportar información que contribuya al esclarecimiento de los casos.