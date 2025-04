Aumentan los controles para prevenir la fiebre amarilla en el Quindío en Semana Santa

Armenia

El secretario de Salud del departamento, Carlos Alberto Gómez mencionó que de la mano con la secretaría de salud municipal adelantan las acciones para contrarrestar la alerta generada a nivel nacional por la enfermedad.

“Sí, lo más importante que nosotros podemos tener en cuenta y para evitar la transmisión de fiebre amarilla, pues es la vacunación. Digamos es la única forma prevenible que tiene esta enfermedad de evitar su aparición”, señaló.

Fue claro que hasta el momento no hay casos confirmados, sin embargo, reconoció que se han registrado casos sospechosos.

Sostuvo que lo más importante es la vacunación porque es la única forma prevenible para evitar su aparición, pero en caso de no estar vacunado es fundamental usar prendas con manga larga, repelente contra insectos en horas de la tarde o madrugada.

“Ya cuando no tenemos esa vacunación o porque no estamos visitando una zona endémica o porque no venimos de una de ellas, pues lo más práctico es utilizar, así como están ustedes una manga larga, el repelente contra insectos y sobre todo utilizar el repelente en las horas de mayor picadura de los insectos, que son horas de la tarde o horas de la madrugada. Es la forma de prevenir, utilizar los toldillos”, indicó.

“En el país pues digamos se ha cambiado un poco el mapa. Normalmente esta enfermedad estaba asociada a los llanos orientales, Amazonía, Orinoquía y Sierra Nevada de Santa Marta y hoy en día la hemos encontrado en unas zonas de Tolima, cerca también al Huila y en el departamento de Caldas. Por ahora son zonas rurales dispersas, pero pues en caso que pueda existir una transmisión, pues puede empezar ese urbano que es el que tratamos de prevenir”, afirmó.

“Ahí nosotros hemos implementado unos puntos de control en conjunto con la Secretaría de Salud de Armenia. Terminal de transporte tendrá puesto de vacunación durante esta Semana Santa. Lo mismo que el aeropuerto El Edén de Armenia y la disponibilidad del Centro de Salud Piloto Uribe para las personas que quieran vacunarse”, informó.

Agregó: “Igualmente tenemos alertas a través del centro regulador de urgencia de emergencias, a personas que tengan síntomas que necesiten de algún tipo de diagnóstico diferencial y nuestro laboratorio departamental trabajará durante esta Semana Santa también para si se presenta algún caso podamos hacer los PCR respectivos para el diagnóstico de la enfermedad”.

Fue claro que cuentan con la disponibilidad de vacunas por eso la importancia de acceder a la misma.